Вспомните ТОП-30 самых дорогих трансферов Манчестер Сити? Квиз от UA-Футбол

10 мая официально стало известно, что Эрлинг Холанд стал игроком "Манчестер Сити". Этот трансфер попал в тройку самых дорогих входящих трансферов в истории "горожан". Англичане отдали за норвежца 75 миллионов евро.

Мы предлагаем вам вспомнить 30 самых дорогих трансферов "Манчестер Сити". Трансферная стоимость указана согласно данным портала transfermarkt. Ответы принимаются и на украинском, и на русском языках.