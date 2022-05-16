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Вспомните ТОП-30 самых дорогих трансферов Манчестер Сити? Квиз от UA-Футбол
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
10 мая официально стало известно, что Эрлинг Холанд стал игроком "Манчестер Сити". Этот трансфер попал в тройку самых дорогих входящих трансферов в истории "горожан". Англичане отдали за норвежца 75 миллионов евро.
Мы предлагаем вам вспомнить 30 самых дорогих трансферов "Манчестер Сити". Трансферная стоимость указана согласно данным портала transfermarkt. Ответы принимаются и на украинском, и на русском языках.
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