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Лэмпард и Миколенко пока задачу не решили. Эвертон – Брентфорд 2:3. Обзор матча и видео голов

Англия
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Все еще есть риски понизиться в классе

Лэмпард и Миколенко пока задачу не решили. Эвертон – Брентфорд 2:3. Обзор матча и видео голов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Раннее удаление Брантуэйта не могло не сломать подопечным Фрэнка Лэмпарда план на игру. В меньшинстве "Эвертон" даже сумел еще раз выйти вперед, однако во втором тайме "Брентфорд" все расставил по местам. Забавно, что встречу хозяевам пришлось доигрывать вдевятером. Теперь "ирискам" необходимо набирать как можно больше очков в матчах с "Кристал Пэлас" и "Эвертоном". Финальная неделя сезона в Англии – определяющая для клуба из Ливерпуля.

Читайте такжеУдаление выступило триггером для событийного матча. АПЛ. Эвертон – Брентфорд 2:3

Смотрите видеообзор матча 37-го тура чемпионата Англии между "Эвертоном" и "Брентфордом".

Ливерпуль. "Гудисон Парк".

"Эвертон" – "Брентфорд" 2:3

Голы: Калверт-Льюин (10), Ришарлисон (45+2, с пенальти) – Коулман (37, автогол), Висса (62), Генри (64)

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Эвертон (Ливерпуль) Брентфорд АПЛ
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