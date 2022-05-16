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Лэмпард и Миколенко пока задачу не решили. Эвертон – Брентфорд 2:3. Обзор матча и видео голов
Все еще есть риски понизиться в классе
Getty Images / Global Images Ukraine
Раннее удаление Брантуэйта не могло не сломать подопечным Фрэнка Лэмпарда план на игру. В меньшинстве "Эвертон" даже сумел еще раз выйти вперед, однако во втором тайме "Брентфорд" все расставил по местам. Забавно, что встречу хозяевам пришлось доигрывать вдевятером. Теперь "ирискам" необходимо набирать как можно больше очков в матчах с "Кристал Пэлас" и "Эвертоном". Финальная неделя сезона в Англии – определяющая для клуба из Ливерпуля.
Смотрите видеообзор матча 37-го тура чемпионата Англии между "Эвертоном" и "Брентфордом".
Ливерпуль. "Гудисон Парк".
"Эвертон" – "Брентфорд" 2:3
Голы: Калверт-Льюин (10), Ришарлисон (45+2, с пенальти) – Коулман (37, автогол), Висса (62), Генри (64)
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