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Мистер Вест Хэм. Легендарный капитан молотобойцев завершает профессиональную карьеру

Англия
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Важная персона для лондонского клуба

Мистер Вест Хэм. Легендарный капитан молотобойцев завершает профессиональную карьеру

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вчера, 15 мая, "Вест Хэм Юнайтед" в домашних стенах на "Олимпийском" отобрал очки у лидера АПЛ "Манчестер Сити" (2:2). Во втором тайме "горожанам" удалось сравнять счет, хотя на перерыв команда Гвардиолы уходила, проигрывая в два мяча.

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Свой последний домашний поединок за "Вест Хэм" провел полузащитник "молотобойцев" Марк Нобл. В возрасте 35 лет хавбек, чья фамилия переводится с английского как "благородный", вешает бутсы на гвоздь.

Нобл защищал цвета лондонцев почти всю карьеру (18,5 лет). В 2006-м у него было две краткосрочные аренды – в "Халл Сити" и "Ипсвич Таун". Марк сыграл за "Вест Хэм" 548 матчей (62 гола и 61 ассист). Никто в АПЛ не провел больше времени в одном клубе, чем Нобл – ближайшим преследователем является защитник "Эвертона" Шеймус Коулман (на 5 лет меньше).

"Мистер Вест Хэм" оставался в основе при 9 разных менеджерах, Нобл был лидером как команды на поле, так и коллектива внутри раздевалки.

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В статье: Марк Нобл Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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