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Ливерпуль вышел вперед в борьбе за Тчуамени
Французы и "Реал" в центре внимания
Фото: twitter.com/atchouameni
"Ливерпуль" находится в более выигрышном положении, чем "Реал" в борьбе за полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени, сообщает Foot Mercato. Юрген Клопп сделал хавбека одной из главных целей "красных" на трансферное окно.
Сообщается, что сам 22-летний футболист рассматривает "Ливерпуль" как приоритетный вариант для перехода.
Тем не менее, "Реал" считает, что сможет убедить игрока сделать выбор в пользу Мадрида.
Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе все таки подпишет контракт с "Реалом", что может стать весомым аргументом в пользу мадридского клуба.
В этом сезоне Тчуамени провел за "Монако" 49 матчей, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает француза в 40 миллионов евро.
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