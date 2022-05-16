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Ливерпуль вышел вперед в борьбе за Тчуамени

Англия
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Французы и "Реал" в центре внимания

Ливерпуль вышел вперед в борьбе за Тчуамени

Фото: twitter.com/atchouameni

Новина українською

"Ливерпуль" находится в более выигрышном положении, чем "Реал" в борьбе за полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени, сообщает Foot Mercato. Юрген Клопп сделал хавбека одной из главных целей "красных" на трансферное окно.

Сообщается, что сам 22-летний футболист рассматривает "Ливерпуль" как приоритетный вариант для перехода.

Тем не менее, "Реал" считает, что сможет убедить игрока сделать выбор в пользу Мадрида.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе все таки подпишет контракт с "Реалом", что может стать весомым аргументом в пользу мадридского клуба.

В этом сезоне Тчуамени провел за "Монако" 49 матчей, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает француза в 40 миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Ливерпуль Орельен Тчуамени
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Источник:
footmercato.net

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