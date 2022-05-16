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Мерсон: Ливерпуль может обыграть Саутгемптон хоть 55:0, у него нет шансов на титул

Англия
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Всё решилось в матче с "Тоттенхэмом"

Мерсон: Ливерпуль может обыграть Саутгемптон хоть 55:0, у него нет шансов на титул

Фото: twitter.com/LFC

Новина українською

Бывший полузащитник "Арсенала", а также футбольный эксперт Пол Мерсон считает, что результат чемпионской гонки очевиден. "Сити" набрал важное очко с "Вест Хэмом" и выиграет турнир", – приводит его слова Sky Sports.

"Ливерпуль" может обыграть "Саутгемптон" хоть 55:0, это уже не имеет значения. У него нет шансов на чемпионство.

"Манчестер Сити" нужно обыграть "Астон Виллу" дома в последнем туре – на такие условия согласится любой в миллионе случаев из миллиона. В конце сезона можно просить только об этом – чтобы все было в твоих руках перед домашним матчем.

"Манчестер Сити" набрал очень важное очко в игре с "Вест Хэмом" (2:2) и выиграет турнир. Но это была отличная гонка с постоянным давлением друг на друга. Теряешь хоть очко – тебе конец. "Ливерпуль" потерял очки в матче с "Тоттенхэмом", и на этом для него все закончилось даже за три тура до конца. Этот матч всегда казался банановой кожурой, на которой можно поскользнуться.

Я не знаю, что еще мог сделать "Ливерпуль". Он выиграл два кубковых финала, вышел в еще один финал и претендует на победу в АПЛ перед последним туром. Самое сложное – выиграть чемпионат, в котором 38 туров и который растянут на 9 месяцев. И то, что они сделали в этом чемпионате, просто поражает – ведь состав не такой глубокий.

Не сочтите за неуважение, но у вас в финале Кубка Англии выходит Джеймс Милнер. Ему 37 лет. Это не то же самое, что выход Гюндогана, Бернарду Силвы или Мареза.

Между составами команд огромная пропасть, и потому успехи "Ливерпуля" поражают еще сильнее", – отметил эксперт.

Сыграв предпоследний тур, "Сити" опережает "Ливерпуль" на 4 очка. "Красным" предстоит сыграть на выезде с "Саутгемптоном" и дома с "Вулверхэмптоном".

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В статье: Вулверхэмптон Ливерпуль Манчестер Сити "Саутгемптон" Пол Мерсон
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Источник:
skysports.com

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