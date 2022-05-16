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"Он гигант и все еще очень амбициозен". Новый тренер МЮ хочет сохранить Роналду

Англия
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Осталось узнать, чего хочет сам Роналду

"Он гигант и все еще очень амбициозен". Новый тренер МЮ хочет сохранить Роналду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Эрик тен Хаг, который летом станет тренером "Манчестер Юнайтед", заявил, что хочет видеть Криштиану Роналду в своей новой команде.

"Конечно, я хочу удержать Роналду в "МЮ". Он был очень важным игроком в этом сезоне. Роналду - гигант, поскольку он уже очень много успел показать. Он все еще очень амбициозен", - заявил тен Хаг.

Роналду - лучший бомбардир "Юнайтед" в этом сезоне, однако в целом его команда провалилась. "Дьяволы", к примеру, точно не сыграют в Лиге Чемпионов.

Отметим, что контракт Криштиану действителен до лета 2023-го года.

Читайте такжеРоналду: Все счастливы по поводу назначения Тен Хага тренером
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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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