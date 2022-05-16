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"Он гигант и все еще очень амбициозен". Новый тренер МЮ хочет сохранить Роналду
Осталось узнать, чего хочет сам Роналду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Эрик тен Хаг, который летом станет тренером "Манчестер Юнайтед", заявил, что хочет видеть Криштиану Роналду в своей новой команде.
"Конечно, я хочу удержать Роналду в "МЮ". Он был очень важным игроком в этом сезоне. Роналду - гигант, поскольку он уже очень много успел показать. Он все еще очень амбициозен", - заявил тен Хаг.
Erik ten Hag on Man Utd plans for Cristiano Ronaldo: “I want to keep Cristiano at Man United, of course. He has been very important for this club”, tells @MikeVerweij. ???????????? #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2022
“Ronaldo is a giant, because of everything he has shown so far and because of how ambitious he is”. pic.twitter.com/RH2Se08WOL
Роналду - лучший бомбардир "Юнайтед" в этом сезоне, однако в целом его команда провалилась. "Дьяволы", к примеру, точно не сыграют в Лиге Чемпионов.
Отметим, что контракт Криштиану действителен до лета 2023-го года.
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