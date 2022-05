"Он гигант и все еще очень амбициозен". Новый тренер МЮ хочет сохранить Роналду

Эрик тен Хаг, который летом станет тренером "Манчестер Юнайтед", заявил, что хочет видеть Криштиану Роналду в своей новой команде.

"Конечно, я хочу удержать Роналду в "МЮ". Он был очень важным игроком в этом сезоне. Роналду - гигант, поскольку он уже очень много успел показать. Он все еще очень амбициозен", - заявил тен Хаг.

