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Игрок Блэкпула первым в Великобритании совершил каминг-аут

Англия
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(1 голосов)

Джейк решил это сделать после успешного сезона

Игрок Блэкпула первым в Великобритании совершил каминг-аут

Фото: twitter.com/BlackpoolFC

Новина українською

Полузащитник "Блэкпула" Джейк Дэниэлс раскрыл свою секусальную ориентацию. Он стал первым открытым геем в профессиональном футболе Великобритании.

Это первый случай каминг-аута с 1990 года в профессиональном футболе Великобритании. Это сделал Джастин Фишану.

"Я долго обдумывал этот шаг и понимаю, что время пришло. Я готов быть собой, освободиться и обрести уверенность.

Я много лет жил во лжи. Я думал, что стану старше и найду себе девушку, все изменится, все будет хорошо. Но по мере взросления понимаешь, что просто не можешь измениться. Это так не работает. Раньше я не был готов, но теперь не хочу продолжать лгать.

Я спрашивал себя, стоит ли дождаться завершения карьеры. Среди профессиональных футболистов в этой стране сейчас нет открытых геев. Но я понял, что тогда мне придется врать много лет, что я не смогу быть собой.

Я сообщил обо всем семье, клубу, партнерам по команде, и стресс, влиявший на мое психическое здоровье, исчез. Теперь я просто уверен в себе и рад, что могу быть собой.

И поддержка «Блэкпула» невероятна. Я чувствую себя в безопасности в этой команде. Партнеры поддерживают меня, задают множество вопросов, они прекрасно отреагировали. О большем я и просить не мог. Капитан сказал, что гордится мной. Это много для меня значит.

Сумасшедший год. Я только заключил профессиональный контракт. Я забил 30 голов в этом сезоне (за молодежную команду) и успел выйти на замену в матче Чемпионшипа. А теперь решил сделать каминг-аут.

Когда начался сезон, я хотел проявить себя как игрок и, думаю, сумел это сделать. Так что каминг-аут был последним шагом, который мне нужно было сделать. Теперь люди в курсе. Я могу быть собой, и это невероятно", – сказал Дэниэлс.

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В статье: Блэкпул Джастин Фишану Джейк Дениэлс
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Источник:
skysports.com

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Комментарии (3)
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С.Карпович. (Ланівці)
16.05.2022 в 22:47
Чисто по людські шкода хлопчину з перевернутими мозгами.
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0
0
Петро Прутень (Львів)
16.05.2022 в 22:23
Тепер одноклубникам потрібно буде обережніше в душовій бути
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
16.05.2022 в 21:50
С облегчением воспринял эту новость..
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+1
0

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