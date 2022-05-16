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Тен Хаг не будет вмешиваться в работу Рангника перед решающей игрой с Кристал Пэлас
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Фото: manutd.com
Будущий главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг не будет мешать Ральфу Рангнику в последнюю неделю работы менеджером, сообщает ESPN. "Манкунианцы" сыграют с "Кристал Пэлас" за попадание в Лигу Европы.
Сообщается, что хоть Тен Хаг и хочет начать работу по формированию команды и планированию летнего тура по Таиланду и Австралии, он не будет влиять на работу с "МЮ" до матча с "Кристал Пэлас".
До этой игры Эрик будет работать удаленно в Нидерландах.
Матч пройдет в воскресенье, 22 мая. Если "дьяволы выиграют", они гарантируют себе путевку в Лигу Европы.
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