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В сети появились фото новой формы Манчестер Сити на сезон-2022/23

Англия
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Ожидается, что скоро клуб официально представит комплект

В сети появились фото новой формы Манчестер Сити на сезон-2022/23

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сайт Footyheadlines, специализирующийся на игровых формах, показал фотографии нового домашнего обмундирования "Манчестер Сити" на сезон 2022/2023.

Экипировка выполнена в традиционном голубом цвете. Интересно, что окантовка рукавов и воротник окрашены в красный и белый цвета, а эмблема клуба находится посередине вместо обычного расположения на груди. Техническим спонсором "Манчестер Сити" является немецкая компания Puma.

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Пресс-служба "горожан" в своих социальных сетях уже анонсировала презентацию новой формы. Она состоится в четверг, 19 мая.

Напомним, "Манчестер Сити"за тур до окончания сезона занимает первое место в АПЛ, опережая на 4 очка "Ливерпуль", у которого матч в запасе.

Фото: Footyheadlines

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В статье: Манчестер Сити
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Источник:
Footyheadlines

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