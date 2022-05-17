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В сети появились фото новой формы Манчестер Сити на сезон-2022/23
Ожидается, что скоро клуб официально представит комплект
Getty Images / Global Images Ukraine
Сайт Footyheadlines, специализирующийся на игровых формах, показал фотографии нового домашнего обмундирования "Манчестер Сити" на сезон 2022/2023.
Экипировка выполнена в традиционном голубом цвете. Интересно, что окантовка рукавов и воротник окрашены в красный и белый цвета, а эмблема клуба находится посередине вместо обычного расположения на груди. Техническим спонсором "Манчестер Сити" является немецкая компания Puma.
Пресс-служба "горожан" в своих социальных сетях уже анонсировала презентацию новой формы. Она состоится в четверг, 19 мая.
19.05.22 ⏳????#ManCity | @pumafootball pic.twitter.com/llcGI2I4hW— Manchester City (@ManCity) May 16, 2022
Напомним, "Манчестер Сити"за тур до окончания сезона занимает первое место в АПЛ, опережая на 4 очка "Ливерпуль", у которого матч в запасе.
Фото: Footyheadlines
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