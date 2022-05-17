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Роднее для МЮ чем Роналду! Бабушка звезды Ливерпуля встречалась с Алексом Фергюсоном
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Скріншот з відео
Оказывается, между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем очень много общего. Кроме футбола этих двух грандов АПЛ связывает между собой легендарный Алекс Фергюсон.
Нет, он не играл за Ливерпуль и тем более не тренировал мерсисайдцев. В годы, когда Фергюсон был еще футболистом, он встречался с девушкой по имени Дорин Карлинг и даже хотел жениться на ней. Но судьба была беспощадна к будущей легенде МЮ, девушка его оставила и уехала в США, где нашла нового кавалера. Чуть позже, он стал дедушкой звезды Ливерпуля Трента Александера-Арнольда! А на его месте мог быть сам Алекс Фергюсон.
Еще больше интересных вещей из жизни Александера-Арнольда узнайте в этом видео. Кроме того, вы будете удивлены сколько миллионов гривен он получает в год от Ливерпуля и рекламы!
Напомним, что скоро Трент Александер-Арнольд может стать двукратным победителем Лиги чемпионов, ведь его Ливерпуль 28 мая сыграет в финале турнира с мадридским Реалом.
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