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Саутгемптон - Ливерпуль: смотреть онлайн бесплатно матч АПЛ
Мерсисайдцы не оставляют надежд обойти "Ман Сити"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На выходных состоится заключительный тур английского чемпионата. "Ливерпуль" отстаёт от "Ман Сити" на четыре балла. Поэтому, чтобы ещё претендовать на титул, мерсисайдцам необходимо побеждать в Саутгемптоне и
Чемпионат Англии. 37-й тур
"Саутгемптон" 21:45 "Ливерпуль"
Трансляция - Setanta Sports
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