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Саутгемптон - Ливерпуль: смотреть онлайн бесплатно матч АПЛ

Англия
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Мерсисайдцы не оставляют надежд обойти "Ман Сити"

Саутгемптон - Ливерпуль: смотреть онлайн бесплатно матч АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

На выходных состоится заключительный тур английского чемпионата. "Ливерпуль" отстаёт от "Ман Сити" на четыре балла. Поэтому, чтобы ещё претендовать на титул, мерсисайдцам необходимо побеждать в Саутгемптоне и делать это с как можно более крупным счётом. Не стоит забывать, что решающим фактором при равенстве очков между двумя лидерами английского футбола будет разница мячей, а она пока намного хуже у "красных".

Чемпионат Англии. 37-й тур
"Саутгемптон" 21:45 "Ливерпуль"
Трансляция - Setanta Sports

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В статье: Ливерпуль "Саутгемптон"
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