Саутгемптон - Ливерпуль: смотреть онлайн бесплатно матч АПЛ

На выходных состоится заключительный тур английского чемпионата. "Ливерпуль" отстаёт от "Ман Сити" на четыре балла. Поэтому, чтобы ещё претендовать на титул, мерсисайдцам необходимо побеждать в Саутгемптоне и делать это с как можно более крупным счётом. Не стоит забывать, что решающим фактором при равенстве очков между двумя лидерами английского футбола будет разница мячей, а она пока намного хуже у "красных".

Чемпионат Англии. 37-й тур

"Саутгемптон" 21:45 "Ливерпуль"

Трансляция - Setanta Sports