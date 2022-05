До возвращения в АПЛ один шаг. Самба вывел Ноттингем Форест в финал плей-офф Чемпионшипа

Никакой драмы не было бы, если бы "Ноттингем Форест" решил все вопросы еще в первом полуфинале. НФ полностью переигрывал ШЮ, забил два гола, но Берге на 90+1 отыграл один мяч, и несмотря на победу, "Форест" покидал Шеффилд с горьким привкусом во рту.

И сегодня этот гол Берге едва не аукнулся "Ноттингем Форесту". Команда Стива Купера повела в счете после простой и красивой вертикальной атаки, которую завершил Джонсон, но "Форест" не только не смог удержать победный счет, но и позволил "Шеффилд Юнайтед" сделать камбэк.

Это был прекрасный матч с точки зрения накала, атмосферы и интриги, пусть качество футбола было не самым высоким.

The amount of Nottingham Forest fans on the pitch ???? ???? pic.twitter.com/9SHwpwJ2A6

"Форест" играл интереснее, подход "клинков" был более "британским", олдскульным и гости смогли в итоге навязать хозяевам свою версию футбола. Гиббз-Уайт на старте второго тайма отыграл один мяч, а за 15 миут до финального свистка Флек забил второй гол "клинков" после прекрасного прохода Болдока.

В овертайме ближе к голу был "Ноттингем Форест", но все же обладатель второй путевки в финал был определен в серии пенальти.

Тысячи болельщиков "Форест" выглядели расстеряно и испугано, мечта о возвращении в АПЛ спустя 23 года могла быть разбита на их глазах.

Но великолепную серию пенальти провел кипер "Ноттингем Форест" Брис Самба. Конголезский кипер сделал три сэйва, а хозяева промахнулись всего раз.

???????????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????? ???????????????????? ???????? ???????????????????????????? ????



Scenes as Forest go through to the Championship play-off final on penalties after a dramatic 120 minutes pic.twitter.com/BZ3IOggUV1