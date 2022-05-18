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До возвращения в АПЛ один шаг. Самба вывел Ноттингем Форест в финал плей-офф Чемпионшипа

Англия
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В серии пенальти Форест переиграл Шеффилд Юнайтед

До возвращения в АПЛ один шаг. Самба вывел Ноттингем Форест в финал плей-офф Чемпионшипа

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Никакой драмы не было бы, если бы "Ноттингем Форест" решил все вопросы еще в первом полуфинале. НФ полностью переигрывал ШЮ, забил два гола, но Берге на 90+1 отыграл один мяч, и несмотря на победу, "Форест" покидал Шеффилд с горьким привкусом во рту.

И сегодня этот гол Берге едва не аукнулся "Ноттингем Форесту". Команда Стива Купера повела в счете после простой и красивой вертикальной атаки, которую завершил Джонсон, но "Форест" не только не смог удержать победный счет, но и позволил "Шеффилд Юнайтед" сделать камбэк.

Это был прекрасный матч с точки зрения накала, атмосферы и интриги, пусть качество футбола было не самым высоким.

"Форест" играл интереснее, подход "клинков" был более "британским", олдскульным и гости смогли в итоге навязать хозяевам свою версию футбола. Гиббз-Уайт на старте второго тайма отыграл один мяч, а за 15 миут до финального свистка Флек забил второй гол "клинков" после прекрасного прохода Болдока.

В овертайме ближе к голу был "Ноттингем Форест", но все же обладатель второй путевки в финал был определен в серии пенальти.

Тысячи болельщиков "Форест" выглядели расстеряно и испугано, мечта о возвращении в АПЛ спустя 23 года могла быть разбита на их глазах.

Но великолепную серию пенальти провел кипер "Ноттингем Форест" Брис Самба. Конголезский кипер сделал три сэйва, а хозяева промахнулись всего раз.

Финал плей-офф Чемпионшипа между "Ноттингем Форест" и "Хаддерсфилдом" состоится в воскресенье, 29 мая.

Чемпионшип, плей-офф, полуфинал, ответный матч. Ноттингем, "Сити Граунд"

"Ноттингем Форест" – "Шеффилд Юнайтед" 1:2, пен 3:2

(первый матч – 2:1)

Голы: Джонсон 19 – Гиббз-Уайт 47, Флек 75

Серия пенальти: Норвуд – 0:0 (вратарь), Джонсон – 1:0, Хирухэйн – 1:0 (вратарь и перекладина), Кафу – 2:0, Берге – 2:1, Кук – 3:1, Ндиайе – 3:2, Лолли – 3:2 (мимо), Гиббз-Уайт – 3:2 (вратарь)

"Ноттингем Форест": Самба – Уоррэлл, Кук, Маккенна – Спенс, Йейтс, Гарнер (Кафу 119), Колбек – Цинкернагель (Лолли 71) – Джонсон, Сарридж (Дэвис 75)

"Шеффилд Юнайтед": Фодерингэм – Робинсон, Игэн, Башэм – Норринтгтон-Дэвис, Флек (Хурихэйн 109), Норвуд, Болдок (Осборн 108) – Берге – Нидайе, Гиббз-Уайт

Предупреждения: Маккенна 75, Уоррэлл 90+1, Кук 111 – Робинсон 58

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионшип Ноттингем Форрест АПЛ Шеффилд Юнайтед
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