АПЛ. Саутгемптон – Ливерпуль 1:2. Вопрос чемпионства остается открытым

Английская Премьер-лига, 37-й тур

"Сент-Мерис Стедиум" (Саутгемптон )

Главный арбитр: Мартин Аткинсон

Где-то мы такое видели. В сезоне 18/19 "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" вплоть до последнего тура шли бок о бок в турнирной таблице. Теперь история повторилась, ведь "мерсисайдцы" продолжают наступать на пятки "горожанам". Сегодня им нужна была только победа, и они ее одержали.

Но началось для гостей не все так гладко. Сначала был стандарт: контроль мяча от "Ливерпуля", попытки выйти в атаку. Правда, два опасных момента создали именно хозяев, и один из них стал результативным. Сначала Броя не смог удачно попасть по круглому после передачи на него в штрафную, а затем все-таки "святые" открыли счет.

Редмонд сместился с левого фланга и пробил в правую девятку. Немножко с помощью рикошета, но мяч угодил точно в паутинку. Но главное в этом моменте то, что Лянко сфолил против Жоты в зародыше атаки, хотя арбитр не зафиксировал гол. Клопп был очень зол.

А вот его подопечным нечего было волноваться. Они продолжили атаковать, нагнетать и мучить соперника. В конце концов, мелкие пасы вблизи штрафной хозяев дали результат: Жота отдал на Минамино, тот сделал шаг в направлении ворот и прошил ближний правый угол. Такуми забил в первом выходе на поле с марта.

До свистка на перерыв еще был момент у Фирмино, но он с острого угла решил отдать пас, а не пробить. В первом тайме хозяева нанесли один удар по воротам соперника. В то же время "мерсисайдцы" - 12. Ощутимое преимущество, которое должно было во втором тайме быть еще и таким на табло.

И случилось все-таки, как предполагалось. Моментов у подопечных Клоппа стало больше. И Жота, и Эллиот сегодня будут засыпать, вспоминая правую стойку – уж очень близко с ней прошли их удары.

Окончательные цифры на табло помог установить стандарт. Цимикас подал от левого углового в зону Уокера-Питерса и Матипа. Защитник “Саутегмптона” пытался выбить мяч вверх, но там уже была голова Матипа – от нее круглый полетел точно в правую паутинку. Месть.

Работа у "мерсисайдцев" дальше была одна: удержать счет. Собственно, "Саутгемптон" не очень-то и пытался что-то изменить, из-за чего все-таки потерпел третье поражение подряд. А вот для “Ливерпуля” это третья волевая победа в последних пяти встречах. Характер команде Клоппа занимать не нужно.

"Ливерпуль" - 89, "Манчестер Сити" - 90. Все решится в последнем туре, когда "горожане" встретятся с "Астон Виллой", а "мерсисайдцы" - с "Вулверхэмптоном". А "Саутгемптон" просто доиграет сезон. Но ведь может выступать лучше…

"Саутгемтпон" - "Манчестер Сити" 1:2

Саутгемптон: Маккарти – Стивенс, Лянко, Салису – Уокер-Питерс, Ворд-Праус, Диалло (Диалло 71), Телла (Армстронг 71) – Редмонд, Эльюнусси – Броя (Адамс 82)

Ливерпуль: Алиссон – Гомес (Хендерсон 46), Матип, Конате, Цимикас – Джонс, Милнер, Эллиот (Ориги 65) – Минамино, Фирмино (Кейта 83), Жота

Предупреждения: Телла 69, Стивенс 74