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Перед последним туром АПЛ Манчестер Сити опережает Ливерпуль на 1 очко
Нас ждет фантастическая суббота
Фото: twitter.com/ManCity
"Ливерпуль" в гостях обыграл в 37 туре АПЛ "Саутгемптон" (2:1) и максимально приблизился к "Манчестер Сити" в чемпионской гонке за тур до её конца. "Горожанам" для чемпионства нужна победа в домашнем матче против "Вест Хэма".
"Красные" же сыграют свой последний матч дома против "Вулверхэмптона".
Команды будут играть матчи параллельно – в 18:00 по киевскому времени 22 мая.
Для победы в АПЛ "Ливерпуль" должен обязательно обыгрывать "Вулверхэмптон" и надеяться на поражение или ничью "горожан" в матче с "Вест Хэмом".
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