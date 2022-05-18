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Перед последним туром АПЛ Манчестер Сити опережает Ливерпуль на 1 очко

Англия
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Нас ждет фантастическая суббота

Перед последним туром АПЛ Манчестер Сити опережает Ливерпуль на 1 очко

Фото: twitter.com/ManCity

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"Ливерпуль" в гостях обыграл в 37 туре АПЛ "Саутгемптон" (2:1) и максимально приблизился к "Манчестер Сити" в чемпионской гонке за тур до её конца. "Горожанам" для чемпионства нужна победа в домашнем матче против "Вест Хэма".

"Красные" же сыграют свой последний матч дома против "Вулверхэмптона".

Команды будут играть матчи параллельно – в 18:00 по киевскому времени 22 мая.

Для победы в АПЛ "Ливерпуль" должен обязательно обыгрывать "Вулверхэмптон" и надеяться на поражение или ничью "горожан" в матче с "Вест Хэмом".

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В статье: Вулверхэмптон АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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