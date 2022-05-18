Манчестер Сити готов заплатить 30 млн фунтов за левого защитника Брайтона 

"Манчестер Сити" намерен закрыть проблемную позицию левого флангового защитника игроком "Брайтона" Марком Кукурельей.

23-летний Кукурелья перешел в "Брайтон" из "Хетафе" прошлым летом за 15.4 млн фунтов и провел в составе "чаек" 34 матча в АПЛ, получая хвалебные отзывы от болельщиков и экспертов. "Брайтон" будет требовать за трансфер защитника не менее 30 млн фунтов.

Как пишет The Daily Mail, "Сити" привлекает в Кукурелье его возраст и универсальность. Воспитанник "Барселоны" может играть как классического фулбека, так и флангового хавбека.

Ранее "Манчестер Сити" оформил трансфер нападающего "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда. Также в приоритете у "горожан" усиление центра поля из-за ухода Фернандиньо и возможной продажи Гюндогана.