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Манчестер Сити готов заплатить 30 млн фунтов за левого защитника Брайтона
У Александра Зинченко может появиться конкурент
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" намерен закрыть проблемную позицию левого флангового защитника игроком "Брайтона" Марком Кукурельей.
23-летний Кукурелья перешел в "Брайтон" из "Хетафе" прошлым летом за 15.4 млн фунтов и провел в составе "чаек" 34 матча в АПЛ, получая хвалебные отзывы от болельщиков и экспертов. "Брайтон" будет требовать за трансфер защитника не менее 30 млн фунтов.
Как пишет The Daily Mail, "Сити" привлекает в Кукурелье его возраст и универсальность. Воспитанник "Барселоны" может играть как классического фулбека, так и флангового хавбека.
Ранее "Манчестер Сити" оформил трансфер нападающего "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда. Также в приоритете у "горожан" усиление центра поля из-за ухода Фернандиньо и возможной продажи Гюндогана.
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