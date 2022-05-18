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Тоттенхэм подпишет полноценные контракты с двумя арендованными игроками

Англия
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Лондонцы выкупят контракты игроков

Тоттенхэм подпишет полноценные контракты с двумя арендованными игроками

Деян Кулушевски

Новина українською

Лондонский "Тоттенхэм" подпишет полноценные контракты с Деяном Кулушевски и Кристианом Ромеро. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Кулушевски и Ромеро сейчас играют за "шпор" на правах аренды. Антонио Конте рассчитывает на этих игроков.

Кулушевски в нынешнем сезоне сыграл 19 матчей, в которых забил три мяча и отдал шесть результативных передач.

Ромеро за 26 игр отличился одним забитым мячом.

Напомним, что контракт Кулушевски принадлежит "Ювентусу", а Ромеро является игроком "Аталанты".

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Деян Кулусевски Кристиан Ромеро
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