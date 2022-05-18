Тоттенхэм подпишет полноценные контракты с двумя арендованными игроками

Лондонский "Тоттенхэм" подпишет полноценные контракты с Деяном Кулушевски и Кристианом Ромеро. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Кулушевски и Ромеро сейчас играют за "шпор" на правах аренды. Антонио Конте рассчитывает на этих игроков.

Кулушевски в нынешнем сезоне сыграл 19 матчей, в которых забил три мяча и отдал шесть результативных передач.

Ромеро за 26 игр отличился одним забитым мячом.

Напомним, что контракт Кулушевски принадлежит "Ювентусу", а Ромеро является игроком "Аталанты".