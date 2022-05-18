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На грани. Видео голов и обзор матча Саутгемптон - Ливерпуль 1:2

Англия
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Команда Клоппа остаётся в чемпионской гонке

На грани. Видео голов и обзор матча Саутгемптон - Ливерпуль 1:2

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Ливерпулю" нужно было побеждать "Саутгемптон" с как можно более крупным счётом, чтобы повышать свои шансы на чемпионство в нынешнем сезоне. Однако счёт во встрече первыми открыли всё же хозяева, поставив команду Клоппа в очень незавидное положение. Впрочем, уже к 67-й минуте Минамино и Матип перевернули результат в пользу мерсисайдцев, которым пришлось довольствоваться минимальной победой.

За тур до завершения АПЛ "Ливерпуль" отстаёт от "Ман Сити" на один балл. "Саутгемптон" с серией из трёх поражений кряду пятнадцатый и обеспечил себе место в лиге на следующий сезон.

АПЛ. 37-й тур
"Саутгемптон" - "Ливерпуль" 1:2
Голы: Редмонд 13 - Минамино 27, Матип 67

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В статье: Ливерпуль "Саутгемптон"
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