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На грани. Видео голов и обзор матча Саутгемптон - Ливерпуль 1:2
Команда Клоппа остаётся в чемпионской гонке
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпулю" нужно было побеждать "Саутгемптон" с как можно более крупным счётом, чтобы повышать свои шансы на чемпионство в нынешнем сезоне. Однако счёт во встрече первыми открыли всё же хозяева, поставив команду Клоппа в очень незавидное положение. Впрочем, уже к 67-й минуте Минамино и Матип перевернули результат в пользу мерсисайдцев, которым пришлось довольствоваться минимальной победой.
За тур до завершения АПЛ
АПЛ. 37-й тур
"Саутгемптон" - "Ливерпуль" 1:2
Голы: Редмонд 13 - Минамино 27, Матип 67
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