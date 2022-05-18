На грани. Видео голов и обзор матча Саутгемптон - Ливерпуль 1:2

"Ливерпулю" нужно было побеждать "Саутгемптон" с как можно более крупным счётом, чтобы повышать свои шансы на чемпионство в нынешнем сезоне. Однако счёт во встрече первыми открыли всё же хозяева, поставив команду Клоппа в очень незавидное положение. Впрочем, уже к 67-й минуте Минамино и Матип перевернули результат в пользу мерсисайдцев, которым пришлось довольствоваться минимальной победой.

За тур до завершения АПЛ "Ливерпуль" отстаёт от "Ман Сити" на один балл. "Саутгемптон" с серией из трёх поражений кряду пятнадцатый и обеспечил себе место в лиге на следующий сезон.

АПЛ. 37-й тур

"Саутгемптон" - "Ливерпуль" 1:2

Голы: Редмонд 13 - Минамино 27, Матип 67