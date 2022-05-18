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Плохие новости для Зинченко. Ман Сити готовит 30 миллионов за левого защитника Брайтона
Украинец в перспективе может играть еще меньше
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" не так давно подписал Эрлинга Холанда, а еще зимой договорился о трансфере аргентинца Хулиана Альвареса. И это конец.
По данным Daily Mail, Гвардиола хочет усилить левый фланг обороны "Манчестер Сити". На эту позицию претендует воспитанник "Барселоны" Марк Кукурелья, ныне выступающий в составе "Брайтона".
Сумма потенциального трансфера - 30 миллионов фунтов. Напомним, что в составе "горожан" на позиции левого защитника играет Александр Зинченко. Также там выходит правый фулбек Канселу.
В нынешнем сезоне Кукурелья совершил три результативных действия (1+2) в 38-ми играх.
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