Плохие новости для Зинченко. Ман Сити готовит 30 миллионов за левого защитника Брайтона

"Манчестер Сити" не так давно подписал Эрлинга Холанда, а еще зимой договорился о трансфере аргентинца Хулиана Альвареса. И это конец.

По данным Daily Mail, Гвардиола хочет усилить левый фланг обороны "Манчестер Сити". На эту позицию претендует воспитанник "Барселоны" Марк Кукурелья, ныне выступающий в составе "Брайтона".

Сумма потенциального трансфера - 30 миллионов фунтов. Напомним, что в составе "горожан" на позиции левого защитника играет Александр Зинченко. Также там выходит правый фулбек Канселу.

Читайте также Зинченко - в сборной тура АПЛ по версии аналитического портала

В нынешнем сезоне Кукурелья совершил три результативных действия (1+2) в 38-ми играх.