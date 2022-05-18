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Манчестер Юнайтед договорился с защитником Аякса о трансфере
Клуб готовит трансфер 20-летнего таланта
Юрриен Тимбер
"Манчестер Юнайтед" летом планирует серьезно усилиться. По информации Twitter-аккаунта mufcMPB, "красные дьяволы" договариваются о трансфере 20-летнего защитника "Аякса" Юрриена Тимбера.
Известно, что с самим игроком уже достигнута устная договоренность по контракту.
В сезоне-2021/22 Тимбер провел за "Аякс" 43 матча, в которых забил три гола и отдал два ассиста.
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Источник:mufcMPB
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