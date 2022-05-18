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Манчестер Юнайтед договорился с защитником Аякса о трансфере

Англия
(1 голосов)

Клуб готовит трансфер 20-летнего таланта

Манчестер Юнайтед договорился с защитником Аякса о трансфере

Юрриен Тимбер

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" летом планирует серьезно усилиться. По информации Twitter-аккаунта mufcMPB, "красные дьяволы" договариваются о трансфере 20-летнего защитника "Аякса" Юрриена Тимбера.

Известно, что с самим игроком уже достигнута устная договоренность по контракту.

В сезоне-2021/22 Тимбер провел за "Аякс" 43 матча, в которых забил три гола и отдал два ассиста.

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В статье: Аякс (Амстердам) Манчестер Юнайтед Юрриен Тимбер
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Источник:
mufcMPB

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