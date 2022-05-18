Манчестер Юнайтед договорился с защитником Аякса о трансфере

"Манчестер Юнайтед" летом планирует серьезно усилиться. По информации Twitter-аккаунта mufcMPB, "красные дьяволы" договариваются о трансфере 20-летнего защитника "Аякса" Юрриена Тимбера.

Известно, что с самим игроком уже достигнута устная договоренность по контракту.

В сезоне-2021/22 Тимбер провел за "Аякс" 43 матча, в которых забил три гола и отдал два ассиста.