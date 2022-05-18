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Мане не подписывает новый контракт с Ливерпулем из-за интереса топ-клуба

Англия
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Целесообразно ли уходить из АПЛ в Лигу 1?

Мане не подписывает новый контракт с Ливерпулем из-за интереса топ-клуба

Фото: twitter.com/LFC

Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане медлит с подписанием нового контракта из-за интереса со стороны "ПСЖ", сообщает журналист Bild Кристиан Фальк. Парижане фавориты в борьбе за сенегальца, если тот решит покинуть "красных".

Сообщается, что серьезный интерес и высокая зарплата со стороны французского гранда – основные причины, из-за которых Садио сомневается в целесообразности продления соглашения с "Ливерпулем".

Срок текущего контракта 30-летнего нападающего истекает летом 2023 года.

В этом сезоне Садио провел 49 матчей за "Ливерпуль", забил 22 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает сенегальца в 80 миллионов евро.

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В статье: Ливерпуль Садио Мане ПСЖ
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