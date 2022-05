Мане не подписывает новый контракт с Ливерпулем из-за интереса топ-клуба

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане медлит с подписанием нового контракта из-за интереса со стороны "ПСЖ", сообщает журналист Bild Кристиан Фальк. Парижане фавориты в борьбе за сенегальца, если тот решит покинуть "красных".

Сообщается, что серьезный интерес и высокая зарплата со стороны французского гранда – основные причины, из-за которых Садио сомневается в целесообразности продления соглашения с "Ливерпулем".

TRUE✅ If Sadio Mané will leave @LFC the big favorite for a Transfer is @PSG_inside. the strong interest and high salary at Paris are the reason why he hesitates to sign a new contract at Liverpool @FCBayern #EnglischeWoche pic.twitter.com/lW26HVWBLc