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Мане не подписывает новый контракт с Ливерпулем из-за интереса топ-клуба
Целесообразно ли уходить из АПЛ в Лигу 1?
Фото: twitter.com/LFC
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане медлит с подписанием нового контракта из-за интереса со стороны "ПСЖ", сообщает журналист Bild Кристиан Фальк. Парижане фавориты в борьбе за сенегальца, если тот решит покинуть "красных".
Сообщается, что серьезный интерес и высокая зарплата со стороны французского гранда – основные причины, из-за которых Садио сомневается в целесообразности продления соглашения с "Ливерпулем".
TRUE✅ If Sadio Mané will leave @LFC the big favorite for a Transfer is @PSG_inside. the strong interest and high salary at Paris are the reason why he hesitates to sign a new contract at Liverpool @FCBayern #EnglischeWoche pic.twitter.com/lW26HVWBLc— Christian Falk (@cfbayern) May 18, 2022
Срок текущего контракта 30-летнего нападающего истекает летом 2023 года.
В этом сезоне Садио провел 49 матчей за "Ливерпуль", забил 22 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает сенегальца в 80 миллионов евро.
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