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В десятый раз кряду. Миколенко - в старте Эвертона на матч АПЛ

Англия
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Будем ждать результативных действий

В десятый раз кряду. Миколенко - в старте Эвертона на матч АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В перенесенном матче 33-го тура АПЛ "Эвертон" на своем поле принимает "Кристал Пэлас". Стали известны составы команд.

За "ирисок" с первых минут выйдет украинец Виталий Миколенко. Для фулбека это уже десятый матч кряду, который он начнет в старте. Всего же за "Эвертон" он отыграл 15 матчей, забив один гол.

Отметим, что "ириски" продолжают борьбу за выживание в АПЛ. Для гарантированного места в элите на следующей сезон им нужно добыть одну победу в двух турах.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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