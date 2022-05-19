В десятый раз кряду. Миколенко - в старте Эвертона на матч АПЛ

В перенесенном матче 33-го тура АПЛ "Эвертон" на своем поле принимает "Кристал Пэлас". Стали известны составы команд.

За "ирисок" с первых минут выйдет украинец Виталий Миколенко. Для фулбека это уже десятый матч кряду, который он начнет в старте. Всего же за "Эвертон" он отыграл 15 матчей, забив один гол.

Отметим, что "ириски" продолжают борьбу за выживание в АПЛ. Для гарантированного места в элите на следующей сезон им нужно добыть одну победу в двух турах.