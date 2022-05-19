АПЛ. Бернли отправил Лидс в зону вылета, Челси не смог обыграть Лестер 

Их осталось двое. "Эвертон" сделал драматический камбэк и создал себе отрыв в четыре очка перед "Бернли" и "Лидсом" перед последним туром.

Как и "Эвертон", "Бернли" сегодня играл свой последний перенесенный матч. После десяти очков из 12 возможных в стартовых четырех матчах и.о. главного тренера Майкла Джексона его команда проиграла дважды, уступив "Астон Вилле" (1:3) и "Тоттенхэму" (0:1). Дальше так продолжаться не могло.

И "Бернли" провел вполне себе качественный матч против "Виллы". Гости даже забили первыми. Корне заработал пенальти (глупый фол Буэндиа на Корне) и Барнс точно пробил с 11 метров.

Это было перед самым перерывом и в параллельной игре "Эвертон" уступал на своем поле "Кристал Пэлас". Перспективы были очень хорошие.

Но удержать победный счет "Бернли" не удалось. Буэндиа сам же исправил свою ошибку, красиво замкнув в одно каасание передачу от Макгинна.

Победу могли вырывать обе команды, у "Бернли" прекрасно действовал вратарь Ник Поуп, "Виллу" от второго мяча спас Тайрон Мингз, выбив мяч с линии после удара Вегорста.

Ничья – справедливый результат. В последнем туре "Бернли" принимает на "Терф Мур" "Ньюкасл", а "Лидс" будет играть на выезде с "Брентфордом". У команд равное количество очков, но у "Бернли" преимущество в разнице мячей (-18 против -38).

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Mike Jackson’s side take a point against Aston Villa to lift themselves out of the Premier League drop zone on goal difference. ???? pic.twitter.com/p20T7f7IoG — Football Daily (@footballdaily) May 19, 2022

Новый владелец "Челси" Тодд Боули вновь смотрел с VIP-ложи "Стэфморд Бридж" матч "синих" в АПЛ и вновь команда Томаса Тухеля не смогла взять три очка. Конечно, глава консорциума не будет отзывать свое предложение в 4.25 млрд фунтов, но пока американец получает не слишком много радости от увиденного.

Как метко заметил штатный обозреватель The Athletic Саймон Джонсон, таких домашних матчей в исполнении "синих" в сезоне 2021/22 мы уже видели десятки. Вопиюущие промахи Пулишича и Лукаку, грубая ошибка (в данном случае Алонсо), которая привела к пропущенному голу, бесконечное давление без интересных идей в атаке, и все же отыграш пропущенного мяча – тот же Алонсо красиво замкнул кросс от Джеймса.

"Челси" за весь матч нанес в десять раз бльше ударов, чем "Лестер" (20 против двух), но снова берет на "Стэмфорд Бридж" только одно очко, которое, тем не менее, гарантирует команде Тухеля третье место по итогам чемпионата.

FULL-TIME Chelsea 1-1 Leicester



First-half goals from James Maddison and Marcos Alonso mean the spoils are shared at Stamford Bridge#CHELEI pic.twitter.com/RbNsh3lgpo — Premier League (@premierleague) May 19, 2022

Чемпионат Англии, 18-й тур. Бирмингем, "Вилла Парк"

"Астон Вилла" – "Бернли" 1:1

Голы: Буэндиа 48 – Барнс 45 (пен.)

"Астон Вилла": Мартинес – Кэш, Мингз, Чамберс, Динь – Макгинн, Дуглас Луис, Рэмзи (Коутиньо 71) – Буэндиа, Чуквуэмека (Траоре 57) – Уоткинс (Ингз 78)

"Бернли": Поуп – Тэйлор, Тарковски, Коллинз, Лонг, Робертс – Корк, Браунхилл, Макнил (Леннон 79) – Барнс (Вегорст 71), Корне (Лоутон 85)

Предупреждение: Лонг 55

Удаление: Лоутон 90+1

Чемпионат Англии, 27-й тур. Лондон, "Стэмфорд Бридж"

"Челси" – "Лестер" 1:1

Голы: Алонсо 34 – Маддисон 6

"Челси": Менди – Рюдигер, Силва, Чалоба – Алонсо, Жоржиньо, Канте (Лофтуч-Чик 72), Джеймс – Пулишич (Аспиликуэта 72), Зиеш – Лукаку (Хавертц 78)

"Лестер": Шмейхель – Фофана, Эванс, Амарти – Кастань, Маддисон, Менди, Дьюсбери-Холл, Томас – Варди (Перес 78), Ихеаначо (Барнс 64)

Предупреждения: Канте 47, Лукаку 59, Рюдигер 66, Жоржиньо 85 – Эванс 64