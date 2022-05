АПЛ. Бернли отправил Лидс в зону вылета, Челси не смог обыграть Лестер 

Их осталось двое. "Эвертон" сделал драматический камбэк и создал себе отрыв в четыре очка перед "Бернли" и "Лидсом" перед последним туром.

Как и "Эвертон", "Бернли" сегодня играл свой последний перенесенный матч. После десяти очков из 12 возможных в стартовых четырех матчах и.о. главного тренера Майкла Джексона его команда проиграла дважды, уступив "Астон Вилле" (1:3) и "Тоттенхэму" (0:1). Дальше так продолжаться не могло.

И "Бернли" провел вполне себе качественный матч против "Виллы". Гости даже забили первыми. Корне заработал пенальти (глупый фол Буэндиа на Корне) и Барнс точно пробил с 11 метров.

Это было перед самым перерывом и в параллельной игре "Эвертон" уступал на своем поле "Кристал Пэлас". Перспективы были очень хорошие.

Но удержать победный счет "Бернли" не удалось. Буэндиа сам же исправил свою ошибку, красиво замкнув в одно каасание передачу от Макгинна.

Победу могли вырывать обе команды, у "Бернли" прекрасно действовал вратарь Ник Поуп, "Виллу" от второго мяча спас Тайрон Мингз, выбив мяч с линии после удара Вегорста.

Ничья – справедливый результат. В последнем туре "Бернли" принимает на "Терф Мур" "Ньюкасл", а "Лидс" будет играть на выезде с "Брентфордом". У команд равное количество очков, но у "Бернли" преимущество в разнице мячей (-18 против -38).

Mike Jackson’s side take a point against Aston Villa to lift themselves out of the Premier League drop zone on goal difference. ???? pic.twitter.com/p20T7f7IoG