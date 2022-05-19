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Погба успел согласовать контракт с Манчестер Сити, перед тем как передумал

Англия
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Отчаянный француз

Погба успел согласовать контракт с Манчестер Сити, перед тем как передумал

Фото: twitter.com/ManUtd

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба почти поставил подпись под контрактом с "Манчестер Сити", прежде чем передумал, сообщает The Times. Возможная реакция фанатов "красных дьяволов" стала причиной, почему он поменял решение.

Сообщается, что француз понял, что болельщики "МЮ" могут сделать его жизнь в Манчестере невыносимой. Около двух недель назад он сообщил "горожанам", что в случае ухода из "МЮ", продолжит карьеру только за пределами АПЛ.

Ранее сообщалось, что полузащитник может вернуться в "Ювентус".

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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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Источник:
thetimes.co.uk

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