Погба успел согласовать контракт с Манчестер Сити, перед тем как передумал

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба почти поставил подпись под контрактом с "Манчестер Сити", прежде чем передумал, сообщает The Times. Возможная реакция фанатов "красных дьяволов" стала причиной, почему он поменял решение.

Сообщается, что француз понял, что болельщики "МЮ" могут сделать его жизнь в Манчестере невыносимой. Около двух недель назад он сообщил "горожанам", что в случае ухода из "МЮ", продолжит карьеру только за пределами АПЛ.

Ранее сообщалось, что полузащитник может вернуться в "Ювентус".