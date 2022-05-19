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Погба успел согласовать контракт с Манчестер Сити, перед тем как передумал
Отчаянный француз
Фото: twitter.com/ManUtd
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба почти поставил подпись под контрактом с "Манчестер Сити", прежде чем передумал, сообщает The Times. Возможная реакция фанатов "красных дьяволов" стала причиной, почему он поменял решение.
Сообщается, что француз понял, что болельщики "МЮ" могут сделать его жизнь в Манчестере невыносимой. Около двух недель назад он сообщил "горожанам", что в случае ухода из "МЮ", продолжит карьеру только за пределами АПЛ.
Ранее сообщалось, что полузащитник может вернуться в "Ювентус".
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