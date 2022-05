Эвертон – Кристал Пэлас 3:2. Волевая победа команды Миколенко окончательно оставляет ирисок в АПЛ

Английская Премьер-лига, 33-й тур

"Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Лэмпард пришел в "Эвертон" в очень тяжелое время. Набираться опыта, выбираясь из глубочайшего кризиса, это далековато не наилучшее наслаждение. Но Фрэнки смог до цели – “ириски” все-таки остаются в АПЛ. Но далось это сегодня ох как непросто.

Первый тайм хозяева практически провалили. Они надеялись только на контратаки, практически не создав моментов. Можно вспомнить разве что удар Ришарлисона со стандарта – бразилец попал в перекладину. Но игрой все равно руководил именно “Кристал Пелас”, и это лидерство гости еще до перерыва дважды воплотили в голы.

На 21 минуте помог стандарт: Матета головой замкнул навес Эзе с левого фланга. А вот уже через 15 минут гости удвоили преимущество в счете благодаря контратаке. "Ириски" в центре поля потеряли мяч, круглый дошел до штрафной, откуда были нанесены два удара, которые потянул Пикфорд. Правда, во время второго выстрела Джордан столкнулся с Миколенко и парировал не очень удачно – мяч улетел к Аю, который забил уже чуть ли не в пустые.

HALF-TIME Everton 0-2 Crystal Palace



Jean-Philippe Mateta and Jordan Ayew goals mean the visitors have a nice cushion at the break#EVECRY pic.twitter.com/63XjgHEgSR — Premier League (@premierleague) May 19, 2022

В перерыве вообще не казалось, что "Эвертон" сможет хоть как-то выровнять игру. Но мы любим футбол, в том числе, за непредсказуемость – ее нам подарил второй тайм.

На 54-й минуте счет на табло был 1:2 – Кин уменьшил отрыв. Миколенко подал со стандарта с левого фланга, Холгейт сбросил в центр, а Майкл в касание переиграл голкипера.

Игра немного успокоилась, ведь никто не тянул одеяло на себя. Большинство времени мяч был в центре поля, и следующий гол пришел буквально ниоткуда. Колумен наугад забросил в штрафную. После суматохи мяч дошел до Ришарлисона, тот пробил и благодаря рикошету от Галлагера круглый стал недосягаемым для голкипера и залетел в правый угол ворот. 10-й гол в сезоне АПЛ для бразильца.

“Кристал Пэлас” перестал тратить силы на атаку и просто пробовал доиграть матч. Но "Эвертон" не успокоился и снова отличился из стандарта – сегодня в защите при подачах из положений обе команды играли неудачно. Грей навесил, а Калверт-Льюин головой выгрыз камбек для "ирисок". Второй гол во втором матче подряд для нападающего. Проснулся после очень длинной сухой серии продолжительностью почти в девять месяцев. Можно сказать, родил.

И результатом этого стали три очка для "Эвертона", которые точно оставляют команду в АПЛ - теперь "Лидс" и "Бернли" не смогут обойти "ирисок" в этом сезоне.

Для Миколенко этот матч стал 10-м подряд в старте. Сегодня он играл больше на оборону, ведь параллельный латераль Ивоби слишком часто бегал в атаку – собственно и с правого фланга обороны хозяев прилетели два гола. У Виталия даже был шанс в первом тайме отличиться, однако он не смог удачно подставить стопу во вратарской после навеса партнера и пробил по воротам. Теперь есть время, чтобы потренироваться и хорошо подготовиться к еще одному сезону в АПЛ.

Кстати, болельщики “Эвертона” по-особому оценили сохранение прописки в Премьер-лиге. После третьего гола команды они сразу же выбежали на поле, но после матча их невозможно было остановить.

Full time scenes at Everton as they take home a 3-2 win against Crystal Palace ???? pic.twitter.com/sDL7AqvcUu — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 19, 2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

"Эвертон" - "Кристал Пэлас" 3:2

Голы: Кин 54, Ришарлисон 75, Калверт-Льюин 85 – Матета 21, Аю 36

Эвертон: Пикфорд – Ивоби, Коулмен, Кин, Холгейт, Миколенко – Дукуре, Гомеш (Алли 46) – Гордон (Грей 61), Ришарлисон (Кенни 90+1) – Калверт-Льюин

Кристал Пэлас: Батленд – Клайн, Андерсен, Гуэхи, Митчелл – Шлупп (Галлагер 74), Хьюз (Миливоевич 57), Эзе – Аю, Матета (Бентеке 81), Заха

Предупреждения: Кин 67, Дукуре 82 – Хьюз 32, Аю 34, Заха 69