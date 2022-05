Фанаты Эвертона ещё во время матча выбежали на поле, празднуя спасение от вылета

"Эвертон" обыграл дома "Кристал Пэлас" (3:2) к 54 минуте встречи уступая 0:2. После победного гола Калверта-Льюина на 85 минуте на поле выбежали фанаты.

Сразу после забитого гола "фанаты" ирисок выбежали на поле.

#Everton fans are stupid for this. All they did was give #CrystalPalace more time after 90'.

If Palace ties this, I swear.....#PremierLeague pic.twitter.com/hx53CYvcy2