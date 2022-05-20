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Эвертон - Кристал Пэлас 3:2. Обзор матча и видео голов
Огненная победа ирисок, которая оставила их в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
Фрэнку Лэмпарду удалось удержать "Эвертон" в элите. В четверг "ириски" играли перенесенный матч АПЛ с "Кристал Пэлас" и драматически переиграли "орлов", проигрывая 0:2 после первого тайма. Виталий Миколенко не очень удачно сыграл во втором пропущенном голе в ворота Пикфорда, но именно после стандарта в исполнении украинца "Эвертон" отыграл первый гол после перерыва (Кин), а затем важнейшие мячи забили форварды "ирисок" Рищарлисон и Калверт-Льюин. 3:2 – красивая драма на "Гудисон Парке".
Чемпионат Англии, 33-й тур. Ливерпуль, "Гудисон Парк"
Голы: Кин 54, Ришарлисон 75, Калверт-Льюин 85 – Матета 21, Айю 36
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