Эвертон - Кристал Пэлас 3:2. Обзор матча и видео голов

Фрэнку Лэмпарду удалось удержать "Эвертон" в элите. В четверг "ириски" играли перенесенный матч АПЛ с "Кристал Пэлас" и драматически переиграли "орлов", проигрывая 0:2 после первого тайма. Виталий Миколенко не очень удачно сыграл во втором пропущенном голе в ворота Пикфорда, но именно после стандарта в исполнении украинца "Эвертон" отыграл первый гол после перерыва (Кин), а затем важнейшие мячи забили форварды "ирисок" Рищарлисон и Калверт-Льюин. 3:2 – красивая драма на "Гудисон Парке".

Чемпионат Англии, 33-й тур. Ливерпуль, "Гудисон Парк"

"Эвертон" – "Кристал Пэлас" 3:2

Голы: Кин 54, Ришарлисон 75, Калверт-Льюин 85 – Матета 21, Айю 36