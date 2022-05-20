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Манчестер Юнайтед стремится подписать защитника Барселоны
Американец может продолжить карьеру в АПЛ
Сержиньо Дест
Защитник "Барселоны" Сержиньо Дест попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед". По информации издания 90min, "красные дьяволы" стремятся подписать американца в летнее трансферное окно.
В приобретении 21-летнего защитника заинтересован Эрик Тэн Хаг, который уже работал с Дестом в "Аяксе". Отметим, что контракт Сержиньо с "Барселоной" действует до лета 2025 года.
В нынешнем сезоне Дест сыграл 31 матч за испанский клуб во всех турнирах и отдал три результативных передачи.
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