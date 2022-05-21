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Футболист Манчестер Сити во второй раз стал подряд лучшим молодым игроком АПЛ

Англия
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Один из лидеров своей команды

Футболист Манчестер Сити во второй раз стал подряд лучшим молодым игроком АПЛ

Фото: Premier League/Автор - невідомий

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Полузащитник “Манчестер Сити” Фил Фоден был признан лучшим молодым игроком АПЛ текущего сезона. Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Интересно, что для англичанина эта награда стала второй подряд. В прошлом сезоне тоже Фоден стал ее обладателем.

В текущем розыгрыше чемпионата на счету 21-летнего футболиста девять голов и пять ассистов в 27 матчах. В среднем он записывал в свой актив результативное действие каждые 146 минут – лучший результат среди игроков до 21 года, проведших на поле минимум пол тысячи минут.

Комментарий от Фодена после победы был очень скромным:

“Я очень горжусь тем, что выиграл эту награду второй сезон подряд”, - передает слова полузащитника сайт горожан.

Отметим, что Фоден вместе с “Манчестер Сити” перед финальным туром лидируют в чемпионате Англии, опережая на одно очко второй “Ливерпуль”. В последнем раунде АПЛ "горожане" сыграют завтра, 22 мая, против "Астон Виллы".

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В статье: Манчестер Сити Фил Фоден
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