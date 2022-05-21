Футболист Манчестер Сити во второй раз стал подряд лучшим молодым игроком АПЛ

Полузащитник “Манчестер Сити” Фил Фоден был признан лучшим молодым игроком АПЛ текущего сезона. Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Интересно, что для англичанина эта награда стала второй подряд. В прошлом сезоне тоже Фоден стал ее обладателем.

В текущем розыгрыше чемпионата на счету 21-летнего футболиста девять голов и пять ассистов в 27 матчах. В среднем он записывал в свой актив результативное действие каждые 146 минут – лучший результат среди игроков до 21 года, проведших на поле минимум пол тысячи минут.

Комментарий от Фодена после победы был очень скромным:

“Я очень горжусь тем, что выиграл эту награду второй сезон подряд”, - передает слова полузащитника сайт горожан.

Отметим, что Фоден вместе с “Манчестер Сити” перед финальным туром лидируют в чемпионате Англии, опережая на одно очко второй “Ливерпуль”. В последнем раунде АПЛ "горожане" сыграют завтра, 22 мая, против "Астон Виллы".