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Футболист Манчестер Сити во второй раз стал подряд лучшим молодым игроком АПЛ
Один из лидеров своей команды
Фото: Premier League/Автор - невідомий
Полузащитник “Манчестер Сити” Фил Фоден был признан лучшим молодым игроком АПЛ текущего сезона. Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.
Интересно, что для англичанина эта награда стала второй подряд. В прошлом сезоне тоже Фоден стал ее обладателем.
В текущем розыгрыше чемпионата на счету 21-летнего футболиста девять голов и пять ассистов в 27 матчах. В среднем он записывал в свой актив результативное действие каждые 146 минут – лучший результат среди игроков до 21 года, проведших на поле минимум пол тысячи минут.
Back-to-back @Hublot Young Player of the Season awards ????— Premier League (@premierleague) May 21, 2022
Congratulations, Phil Foden!#PLAwards | @ManCity | @PhilFoden pic.twitter.com/PkqdpRpdEs
Комментарий от Фодена после победы был очень скромным:
“Я очень горжусь тем, что выиграл эту награду второй сезон подряд”, - передает слова полузащитника сайт горожан.
Отметим, что Фоден вместе с “Манчестер Сити” перед финальным туром лидируют в чемпионате Англии, опережая на одно очко второй “Ливерпуль”. В последнем раунде АПЛ "горожане" сыграют завтра, 22 мая, против "Астон Виллы".
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