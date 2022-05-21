Фернандиньо может вернуться в Бразилию летом

Бывший бразильский опорный полузащитник "Шахтера" Фернандиньо покинет "Манчестер Сити" в конце сезона.

Южноамериканский "Атлетико Паранаэнсе" близок к достижению полного согласия на переход бразильца. Переговоры сейчас находятся на продвинутой стадии.

Сообщалось, что бразильский клуб предложил 37-летнему Фернандиньо контракт на 2 года. Полузащитник был в системе "Атлетико" с 2000 по 2005 год, а затем перешел в "Шахтер".