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Фернандиньо может вернуться в Бразилию летом

Англия
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Полузащитник будет доигрывать на родине

Фернандиньо может вернуться в Бразилию летом

Фото: Bistec Global

Новина українською

Бывший бразильский опорный полузащитник "Шахтера" Фернандиньо покинет "Манчестер Сити" в конце сезона.

Южноамериканский "Атлетико Паранаэнсе" близок к достижению полного согласия на переход бразильца. Переговоры сейчас находятся на продвинутой стадии.

Сообщалось, что бразильский клуб предложил 37-летнему Фернандиньо контракт на 2 года. Полузащитник был в системе "Атлетико" с 2000 по 2005 год, а затем перешел в "Шахтер".

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В статье: Фернандиньо Манчестер Сити Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
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Источник:
Fabrizio Romano

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