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Фернандиньо может вернуться в Бразилию летом
Полузащитник будет доигрывать на родине
Фото: Bistec Global
Бывший бразильский опорный полузащитник "Шахтера" Фернандиньо покинет "Манчестер Сити" в конце сезона.
Южноамериканский "Атлетико Паранаэнсе" близок к достижению полного согласия на переход бразильца. Переговоры сейчас находятся на продвинутой стадии.
Сообщалось, что бразильский клуб предложил 37-летнему Фернандиньо контракт на 2 года. Полузащитник был в системе "Атлетико" с 2000 по 2005 год, а затем перешел в "Шахтер".
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Источник:Fabrizio Romano
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