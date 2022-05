Кевин де Брюйне – лучший игрок сезона в АПЛ

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне был признан лучшим игроком английской Премьер-лиги в этом сезоне. Это уже вторая подобная награда в карьере бельгийца – впервые он её получил в сезоне 2019/20.

Ladies and gentlemen, your two-time @easports Player of the Season...



???? Kevin De Bruyne ????#PLAwards | @ManCity | @DeBruyneKev pic.twitter.com/18YOgieeky