Кевин де Брюйне – лучший игрок сезона в АПЛ

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне был признан лучшим игроком английской Премьер-лиги в этом сезоне. Это уже вторая подобная награда в карьере бельгийца – впервые он её получил в сезоне 2019/20.

На счету лидера "Сити" 15 голов и 7 ассистов в 29 матчах АПЛ в этом сезоне. Примечательно, что награду Лучшему игроку лиги уже в третий раз подряд выигрывает игрок "Манчестер Сити". В 2020 году её получил де Брюйне, в 2021 – Рубен Диаш. До этого только один игрок команды в истории получил эту награду – Венсан Компани в 2012 году.