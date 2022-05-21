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Кевин де Брюйне – лучший игрок сезона в АПЛ
Уже во второй раз в карьере
Фото: 90min
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне был признан лучшим игроком английской Премьер-лиги в этом сезоне. Это уже вторая подобная награда в карьере бельгийца – впервые он её получил в сезоне 2019/20.
Ladies and gentlemen, your two-time @easports Player of the Season...— Premier League (@premierleague) May 21, 2022
???? Kevin De Bruyne ????#PLAwards | @ManCity | @DeBruyneKev pic.twitter.com/18YOgieeky
На счету лидера "Сити" 15 голов и 7 ассистов в 29 матчах АПЛ в этом сезоне. Примечательно, что награду Лучшему игроку лиги уже в третий раз подряд выигрывает игрок "Манчестер Сити". В 2020 году её получил де Брюйне, в 2021 – Рубен Диаш. До этого только один игрок команды в истории получил эту награду – Венсан Компани в 2012 году.
Ранее награду Лучшему молодому игроку сезона в АПЛ также
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