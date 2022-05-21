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Кевин де Брюйне – лучший игрок сезона в АПЛ

Англия
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Уже во второй раз в карьере

Кевин де Брюйне – лучший игрок сезона в АПЛ

Фото: 90min

UA-Футбол
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Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне был признан лучшим игроком английской Премьер-лиги в этом сезоне. Это уже вторая подобная награда в карьере бельгийца – впервые он её получил в сезоне 2019/20.

На счету лидера "Сити" 15 голов и 7 ассистов в 29 матчах АПЛ в этом сезоне. Примечательно, что награду Лучшему игроку лиги уже в третий раз подряд выигрывает игрок "Манчестер Сити". В 2020 году её получил де Брюйне, в 2021 – Рубен Диаш. До этого только один игрок команды в истории получил эту награду – Венсан Компани в 2012 году.

Ранее награду Лучшему молодому игроку сезона в АПЛ также получил полузащитник "Сити" Фил Фоден. Для него она также стала второй в карьере, причем подряд.

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В статье: Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Фил Фоден
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