Сандерленд вернулся в Чемпионшип

"Сандерленд" победил в матче плей-офф Лиги 1 за выход в Чемпионшип против "Уикомба" со счетом 2:0. На протяжении четырех сезонов клуб играл в третьем дивизионе Англии.

За эти 4 года клуб трижды выходил в плей-офф Лиги 1, но дважды неудачно. Тогда клуб проигрывал в полуфинале "Линкольн Сити" и в финале "Чарльтон Атлетику".

Из Премьер-лиги "Сандерленд" вылетел в сезоне 2016/17 с тренером Дэвидом Мойесом. Это был первый вылет клуба из АПЛ за 10 лет. В следующем сезоне "Сандерленд" снова вылетел из лиги, теперь уже из Чемпионшипа.