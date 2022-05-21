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Сандерленд вернулся в Чемпионшип
Клуб провел четыре сезона в третьем дивизионе Англии
Фото: The Guardian
"Сандерленд" победил в матче плей-офф Лиги 1 за выход в Чемпионшип против "Уикомба" со счетом 2:0. На протяжении четырех сезонов клуб играл в третьем дивизионе Англии.
За эти 4 года клуб трижды выходил в плей-офф Лиги 1, но дважды неудачно. Тогда клуб проигрывал в полуфинале "Линкольн Сити" и в финале "Чарльтон Атлетику".
Из Премьер-лиги "Сандерленд" вылетел в сезоне 2016/17 с тренером Дэвидом Мойесом. Это был первый вылет клуба из АПЛ за 10 лет. В следующем сезоне "Сандерленд" снова вылетел из лиги, теперь уже из Чемпионшипа.
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