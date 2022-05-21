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Сандерленд вернулся в Чемпионшип

Англия
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Клуб провел четыре сезона в третьем дивизионе Англии

Сандерленд вернулся в Чемпионшип

Фото: The Guardian

UA-Футбол
Новина українською

"Сандерленд" победил в матче плей-офф Лиги 1 за выход в Чемпионшип против "Уикомба" со счетом 2:0. На протяжении четырех сезонов клуб играл в третьем дивизионе Англии.

За эти 4 года клуб трижды выходил в плей-офф Лиги 1, но дважды неудачно. Тогда клуб проигрывал в полуфинале "Линкольн Сити" и в финале "Чарльтон Атлетику".

Из Премьер-лиги "Сандерленд" вылетел в сезоне 2016/17 с тренером Дэвидом Мойесом. Это был первый вылет клуба из АПЛ за 10 лет. В следующем сезоне "Сандерленд" снова вылетел из лиги, теперь уже из Чемпионшипа.

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В статье: Чемпионшип Лига 1 Сандерленд
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