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Гвардиола или Клопп? Сегодня решится судьба титула чемпиона АПЛ
На кону историческое достижение
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 22 мая, в Английской Премьер-лиге состоится финальный тур текущего чемпионата. Самой большой интригой до сих пор остается чемпионство: кто же все-таки финиширует первым?
Две команды очень вырвались вперед по сравнению с другими. "Манчестер Сити" идет первым из 90 зачетными пунктами в активе, а "Ливерпуль" занимает второе место, имея на одно очко меньше. Интересно, что у третьего "Челси" на 18 баллов меньше, чем у "мерсисайдцев".
Подопечные Гвардиолы сегодня сыграют против "Астон Виллы", которую возглавляет легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард. А вот команда Клоппа проведет матч с "Вулверхэмптоном". В обоих случаях потенциальные чемпионы сыграют на собственном поле.
Отметим, что для "Сити" этот трофей может стать первым и единственным в сезоне, а "мерсисайдцы" могут завоевать третий титул и продолжить движение к квадруплу.
Старты поединков запланированы на 18:00. UA-Футбол проведет текстовые трансляции обеих встреч: и
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