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Рангник: Роналду не является прессингующим монстром.

Англия
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Надо было идти на компромисс

Рангник: Роналду не является прессингующим монстром.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

И. о. главного тренера "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник прокомментировал слабую сторону своего подопечного Криштиану Роналду:

“Я вообще не виню Роналду, он отлично справлялся в играх, но он не является прессингующим монстром. Даже когда он был молод, он не кричал: “У соперника мяч, как можем быстрее отобрать его”. На одном этапе нам пришлось идти на компромиссы, и мы так и не нашли правильного баланса между тем, что нам нужно с мячом и без мяча”, - сказал Рангник.

Отметим, что Роналду в этом сезоне отличился 24 голами и тремя ассистами в 39 матчах. Криштиану является третьим лучшим бомбардиром АПЛ (18) после Сона (21) и Салаха (22).

Контракт португальца с "манкунианцами" действителен до лета 2023-го.

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В статье: Криштиану Роналду Ральф Рангник Манчестер Юнайтед
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Источник:
Sky Sports

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