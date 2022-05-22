Рангник: Роналду не является прессингующим монстром.

И. о. главного тренера "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник прокомментировал слабую сторону своего подопечного Криштиану Роналду:

“Я вообще не виню Роналду, он отлично справлялся в играх, но он не является прессингующим монстром. Даже когда он был молод, он не кричал: “У соперника мяч, как можем быстрее отобрать его”. На одном этапе нам пришлось идти на компромиссы, и мы так и не нашли правильного баланса между тем, что нам нужно с мячом и без мяча”, - сказал Рангник.