Арсенал может подписать двух игроков Барселоны

Лондонский "Арсенал" может подписать контракт с двумя игроками "Барселоны". Речь идет о Мемфисе Депае и Самуэле Умтити. Об этом сообщает издание Sport.es.

"Канониры" готовы заплатить за двух игроков 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Депай сыграл 27 матчей Ла Лиге, в которых забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Умтити сыграл всего один матч.