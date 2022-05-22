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Арсенал может подписать двух игроков Барселоны

Англия
(1 голосов)

Лондонский клуб готов заплатить 25 миллионов евро

Арсенал может подписать двух игроков Барселоны

Мемфис Депай

Новина українською

Лондонский "Арсенал" может подписать контракт с двумя игроками "Барселоны". Речь идет о Мемфисе Депае и Самуэле Умтити. Об этом сообщает издание Sport.es.

"Канониры" готовы заплатить за двух игроков 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Депай сыграл 27 матчей Ла Лиге, в которых забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Умтити сыграл всего один матч.

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В статье: Арсенал (Лондон) Мемфис Депай Барселона Испания Самюэль Умтити
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Источник:
Sport.es

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