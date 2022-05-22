Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал может подписать двух игроков Барселоны
Лондонский клуб готов заплатить 25 миллионов евро
Мемфис Депай
Лондонский "Арсенал" может подписать контракт с двумя игроками "Барселоны". Речь идет о Мемфисе Депае и Самуэле Умтити. Об этом сообщает издание Sport.es.
"Канониры" готовы заплатить за двух игроков 25 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Депай сыграл 27 матчей Ла Лиге, в которых забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Умтити сыграл всего один матч.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Sport.es
Популярное сейчас
- Отмененный матч сборной, соперники Динамо в ЛЧ, решение Мбаппе. Главные новости за 21 мая
- Почеттино и спортдир Леонардо будут уволены из ПСЖ в ближайшие часы
- Официально: Мбаппе продлил контракт с ПСЖ
- Фанаты Эвертона ещё во время матча выбежали на поле, празднуя спасение от вылета
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet