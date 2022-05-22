АПЛ. Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2. Пять минут, которые изменили все 

Ты, глупый фанат позорного реала никогда не брезговал блевонуть в сторону чего-то каталонского, в данном случае в величайшего тренера современности - Пепа Гвардиолу. Прежде чем варнякать про "всё добавленное время" подумай о том, что люди отбегали под 60 матчей за сезон и последние минуты матча, когда счёт устраивает, играть - "шашки наголо!"..., "вперёд, все в атаку!", это просто преступление против самих себя! Думай, что сочиняешь...ЛЕО МЕССИ - величайший футболист на все времена!!!