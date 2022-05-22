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АПЛ. Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2. Пять минут, которые изменили все 

Англия
(2 голосов)

Сити делает камбэк и становится чемпионом

АПЛ. Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2. Пять минут, которые изменили все 

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 38-й тур. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Астон Вилла” 3:2

Голы: Гюндоган 76, Родри 78, Гюндоган 81 – Кэш 37, Коутиньо 70

"Манчестер Сити": Эдерсон – Стоунз, Фернандиньо (Зинченко 46), Лапорт, Канселу – Де Брюйне, Родри, Силва (Гюндоган 68) – Марез (Стерлинг 56), Жезус, Фоден

"Астон Вилла": Ульсен – Динь, Мингз, Чамберс, Кэш – Рэмзи (Ингз 83), Дуглас Луис, Макгинн – Коутиньо (Накамба 72), Буэндиа (Янг 88) – Уоткинс

Предупреждения: Мингз 49, Накамба 87

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Английская Премьер-лига АПЛ Манчестер Сити
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Комментарии (27)
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Саша Махоуни
22.05.2022 в 20:16
Слава Украине! Я спать.
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+1
-1
Саша Махоуни
22.05.2022 в 20:07
И сетанта дол...бы, что на баскетевролиге, что на сити без коментария
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0
-1
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
22.05.2022 в 20:14
Сетанта сьогодні в ударі - ще й Формулу-1 в прямому ефірі не дали...
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0
-1
avatar
hrdhrd (Украина)
22.05.2022 в 20:20
Не знаю, у меня Сетанта на MEGOGO и был комментарий. Может выбрали интершум?
Ответить
0
-1
Саша Махоуни
22.05.2022 в 20:22
Триолан
0
-2
avatar
hrdhrd (Украина)
22.05.2022 в 20:05
Опять валялись все добавленное время, накрывали телами мяч. Ну школа Гвардиолы видна сразу, он никогда не брезговал обучать свои команды симуляции и другим тонкостям. Позорище, а не чемпион, в ЛЧ их за такое наказали, а здесь у Астон Виллы силенок не хватило, к сожалению.
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+2
-3
Саша Махоуни
22.05.2022 в 20:09
Не хотели. 15 млн за гртлиша висели плюс бабло шейхов. Позор
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0
-2
avatar
hrdhrd (Украина)
22.05.2022 в 20:19
Ну может и так. Хотя Джеррард вряд ли бы стал сливать матч, в котором решалась судьба Ливерпуля
0
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
22.05.2022 в 20:20
Ты, глупый фанат позорного реала никогда не брезговал блевонуть в сторону чего-то каталонского, в данном случае в величайшего тренера современности - Пепа Гвардиолу. Прежде чем варнякать про "всё добавленное время" подумай о том, что люди отбегали под 60 матчей за сезон и последние минуты матча, когда счёт устраивает, играть - "шашки наголо!"..., "вперёд, все в атаку!", это просто преступление против самих себя! Думай, что сочиняешь... ЛЕО МЕССИ - величайший футболист на все времена!!!
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+1
-3
avatar
hrdhrd (Украина)
22.05.2022 в 20:22
Позорная твоя барселона, хосепик и месси-пешеход. Иди в свою психбольницу, тебе уже возвращаться пора Прости, бестрофейная барселона
+2
-2
Саша Махоуни
22.05.2022 в 20:24
Месси великий! И что?
+1
-2
Саша Махоуни
22.05.2022 в 20:25
Мне от его величиЯ... никак. Это его жизнь
+1
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
22.05.2022 в 20:31
Да здравствует подписание нового контракта Килиана Мбаппе с ПСЖ! Ура, товарищи!!! 7 ЗМ ЛЕО МЕССИ!
Ответить
0
0
Саша Махоуни
22.05.2022 в 20:04
Честный англ футбол. Ну да. Феомерв
Ответить
0
-1
Саша Махоуни
22.05.2022 в 20:03
15 млн. Бонуса за Грилиша, есть!
Ответить
0
-1
Саша Махоуни
22.05.2022 в 20:01
Позор Сити. А чему так радуется Гвардиола?
Ответить
0
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
22.05.2022 в 20:22
Ты специалист по шашкам?
Ответить
+1
0
Лекарь (село Дарница)
22.05.2022 в 20:01
Мої вітання Сашку Зінченко. Титул Чемпіона АПЛ це дуже вагомий успіх! А, пам"ятаю, як "екзперди" цього сайту рекомендували йому покинути Сіті.
Ответить
+5
0
Саша Махоуни
22.05.2022 в 20:00
Сити псж барса - не навижу
Ответить
+3
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
22.05.2022 в 20:22
А грамматику страны агрессора навидишь?
Ответить
+2
0
avatar
Loader (Днепр)
22.05.2022 в 20:25
+1
-1
Саша Махоуни
22.05.2022 в 20:30
Топи за Сити и пепа. Теперь у Бензема больше шансов на ЗМ. Хотя может гному в 4- й раз подаряд из 8 ми
+1
0
Саша Махоуни
22.05.2022 в 19:58
Гвардиола... это успех.... но 2 мин. Не доиграли. Как в барсе, так и в сити Пепу помагают судьи... деньги решают. Позор
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0
-2
Лекарь (село Дарница)
22.05.2022 в 20:01
Так, згоден, 2 хвилини треба було ще грати.
Ответить
0
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
22.05.2022 в 20:23
Ні, не згоден.. За сезон вже награлись. Так і треба було грать!
+2
-2
Лекарь (село Дарница)
22.05.2022 в 19:58
Джерард, як колись, знов програв для Лівера вирішальний матч. Заміна Коутіньо була символічною
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
22.05.2022 в 19:57
Да, подосрал Джеррард своей бывшей команде . Так быстро втащить три гола.
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0
-2

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