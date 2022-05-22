Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ. Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2. Пять минут, которые изменили все
Сити делает камбэк и становится чемпионом
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 38-й тур. Манчестер, “Этихад”
“Манчестер Сити” – “Астон Вилла” 3:2
Голы: Гюндоган 76, Родри 78, Гюндоган 81 – Кэш 37, Коутиньо 70
"Манчестер Сити": Эдерсон – Стоунз, Фернандиньо (Зинченко 46), Лапорт, Канселу – Де Брюйне, Родри, Силва (Гюндоган 68) – Марез (Стерлинг 56), Жезус, Фоден
"Астон Вилла": Ульсен – Динь, Мингз, Чамберс, Кэш – Рэмзи (Ингз 83), Дуглас Луис, Макгинн – Коутиньо (Накамба 72), Буэндиа (Янг 88) – Уоткинс
Предупреждения: Мингз 49, Накамба 87
Популярное сейчас
- Онлайн последнего дня в топ-лигах Европы: Сити и Ливер с боями идут к победами
- Петраков дозвал еще одного легионера. Сегодня он прибудет вместе с Малиновским в сборную - Источник
- Билецкий – о прорыве украинских вертолетов на Азовсталь: Таких операций никогда в истории человечества не было
- Эвертон – Кристал Пэлас 3:2. Волевая победа команды Миколенко окончательно оставляет ирисок в АПЛ
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО
- Черниговское продается на финале Кубка Англии - пиво скоро появится на полках магазинов Европы. ФОТО