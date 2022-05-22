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АПЛ. Спасение Лидса, Тоттенхэм в Лиге чемпионов, МЮ в Лиге Европы

Англия
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Чемпионат Англии 2021/22 официально завершен 

АПЛ. Спасение Лидса, Тоттенхэм в Лиге чемпионов, МЮ в Лиге Европы

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 38-й тур

Норидж, "Кэрроу Роуд"

"Норвич" – "Тоттенхэм" 0:5

Голы: Кулушевски 16, Кейн 32, Кулушевски 64, Сон 70, Сон 75

"Арсенал" – "Эвертон" 5:1

Голы: Мартинелли 27 (пен.), Нкетиа 31, Соареш 56, Габриэл 59, Эдегор 82 – ван де Бек 45+3

Лондон, "Селхерст Парк"

"Кристал Пэлас" – "Манчестер Юнайтед" 1:0

Гол: Заа 37

Фалмер, "Амекс Стэдиум"

"Брайтон" – "Вест Хэм" 3:1

Голы: Велтман 50, Гросс 80, Уэлбек 90+2 – Антонио 40

Лондон, "Брентфорд Коммьюнити Стэдиум"

"Брентфорд" – "Лидс" 1:2

Голы: Канос 78 – Рафинья 56 (пен.), Харрисон 90+4

Удаление: Канос 80

Бернли, "Терф Мур"

"Бернли" – "Ньюкасл" 1:2

Голы: Корне 69 – Уилсон 20 (пен.), Уилсон 60

"Челси" – "Уотфорд" 2:1

Голы: Хавертц 11, Баркли 90+1 – Гослинг 87

Лестер, "Кинг Пауэр Стэдиум"

"Лестер" – "Саутгемптон" 4:1

Голы: Маддисон 49, Варди 74, Перес 81, Перес 90+6 – Уорд-Проуз 79 (пен.)

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 38 29 6 3 99-26 +73 93
2 "Ливерпуль" 38 28 8 2 94-26 +68 92
3 "Челси" 38 21 11 6 76-33 +43 74
4 "Тоттенхэм" 38 22 5 11 69-40 +29 71
5 "Арсенал" 38 22 3 13 61-48 +13 69
6 "Манчестер Юнайтед" 38 16 10 12 57-57 0 58
7 "Вест Хэм Юнайтед" 38 16 8 14 60-51 +9 56
8 "Лестер Сити" 38 14 10 14 62-59 +3 52
9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 38 12 15 11 42-44 -2 51
10 "Вулверхэмптон" 38 15 6 17 38-43 -5 51
11 "Ньюкасл" 38 13 10 15 45-62 -17 49
12 "Кристал Пэлас" 38 11 15 12 50-46 +4 48
13 "Брентфорд" 38 13 7 18 48-56 -8 46
14 "Астон Вилла" 38 13 6 19 52-54 -2 45
15 "Саутгемптон" 38 9 13 16 43-68 -25 40
16 "Эвертон" 38 11 6 21 43-66 -23 39
17 "Лидс Юнайтед" 38 9 11 18 42-79 -37 38
18 "Бернли" 38 7 14 17 34-53 -19 35
19 "Уотфорд" 38 6 5 27 34-77 -43 23
20 "Норвич Сити" 38 5 7 26 23-84 -61 22
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В статье: Брентфорд Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Ньюкасл "Саутгемптон" Уотфорд Брайтон энд Хоув Альбион Кристал Пэлас (Лондон) Манчестер Юнайтед Бернли Лидс Юнайтед Норвич Сити Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Лестер Сити
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
22.05.2022 в 20:19
Вгадав... чи прогнози збулись... МС таки став чемпіоном, хоч деякий час інтрига була... а Лідс врятувався.
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