Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ. Спасение Лидса, Тоттенхэм в Лиге чемпионов, МЮ в Лиге Европы
Чемпионат Англии 2021/22 официально завершен
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 38-й тур
Норидж, "Кэрроу Роуд"
"Норвич" – "Тоттенхэм" 0:5
Голы: Кулушевски 16, Кейн 32, Кулушевски 64, Сон 70, Сон 75
"Арсенал" – "Эвертон" 5:1
Голы: Мартинелли 27 (пен.), Нкетиа 31, Соареш 56, Габриэл 59, Эдегор 82 – ван де Бек 45+3
Лондон, "Селхерст Парк"
"Кристал Пэлас" – "Манчестер Юнайтед" 1:0
Гол: Заа 37
Фалмер, "Амекс Стэдиум"
"Брайтон" – "Вест Хэм" 3:1
Голы: Велтман 50, Гросс 80, Уэлбек 90+2 – Антонио 40
Лондон, "Брентфорд Коммьюнити Стэдиум"
"Брентфорд" – "Лидс" 1:2
Голы: Канос 78 – Рафинья 56 (пен.), Харрисон 90+4
Удаление: Канос 80
Бернли, "Терф Мур"
"Бернли" – "Ньюкасл" 1:2
Голы: Корне 69 – Уилсон 20 (пен.), Уилсон 60
"Челси" – "Уотфорд" 2:1
Голы: Хавертц 11, Баркли 90+1 – Гослинг 87
Лестер, "Кинг Пауэр Стэдиум"
"Лестер" – "Саутгемптон" 4:1
Голы: Маддисон 49, Варди 74, Перес 81, Перес 90+6 – Уорд-Проуз 79 (пен.)
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|38
|29
|6
|3
|99-26
|+73
|93
|2
|"Ливерпуль"
|38
|28
|8
|2
|94-26
|+68
|92
|3
|"Челси"
|38
|21
|11
|6
|76-33
|+43
|74
|4
|"Тоттенхэм"
|38
|22
|5
|11
|69-40
|+29
|71
|5
|"Арсенал"
|38
|22
|3
|13
|61-48
|+13
|69
|6
|"Манчестер Юнайтед"
|38
|16
|10
|12
|57-57
|0
|58
|7
|"Вест Хэм Юнайтед"
|38
|16
|8
|14
|60-51
|+9
|56
|8
|"Лестер Сити"
|38
|14
|10
|14
|62-59
|+3
|52
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|38
|12
|15
|11
|42-44
|-2
|51
|10
|"Вулверхэмптон"
|38
|15
|6
|17
|38-43
|-5
|51
|11
|"Ньюкасл"
|38
|13
|10
|15
|45-62
|-17
|49
|12
|"Кристал Пэлас"
|38
|11
|15
|12
|50-46
|+4
|48
|13
|"Брентфорд"
|38
|13
|7
|18
|48-56
|-8
|46
|14
|"Астон Вилла"
|38
|13
|6
|19
|52-54
|-2
|45
|15
|"Саутгемптон"
|38
|9
|13
|16
|43-68
|-25
|40
|16
|"Эвертон"
|38
|11
|6
|21
|43-66
|-23
|39
|17
|"Лидс Юнайтед"
|38
|9
|11
|18
|42-79
|-37
|38
|18
|"Бернли"
|38
|7
|14
|17
|34-53
|-19
|35
|19
|"Уотфорд"
|38
|6
|5
|27
|34-77
|-43
|23
|20
|"Норвич Сити"
|38
|5
|7
|26
|23-84
|-61
|22
Популярное сейчас
- РосТВ навело артиллерию ВСУ на вражеский миномет, разрушивший мост возле Северодонецка
- Билецкий – о прорыве украинских вертолетов на Азовсталь: Таких операций никогда в истории человечества не было
- В Украине арестовали первого мэра-коллаборанта
- Стала известна оценка Миколенко за матч против Кристал Пэлас
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО
- Черниговское продается на финале Кубка Англии - пиво скоро появится на полках магазинов Европы. ФОТО