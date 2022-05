Онлайн последнего дня в топ-лигах Европы: Сити выигрывает АПЛ, Милан отделяют 45 минут от титула

Сегодня в главных лигах Европы последний игровой день. Мы узнаем чемпионов в Англии и Италии, окончательно станут известны участники еврокубков от этих чемпионатов и те, кто вылетают. Александр Рыженко предлагает следить за развитием событий вместе с онлайном на UA-Футбол. С этой секунды и вплоть до финального свистка в заключительном матче мы в одном материале будем расписывать обо всех главных событиях. Под списком результатов вы найдёте текстовый онлайн дня. Мы начинаем!

Специя - Наполи 0:3 FT

19:00 Интер - Сампдория 3:0

19:00 Сассуоло - Милан 0:3

22:00 Венеция - Кальяри

22:00 Салернитана - Удинезе

Арсенал - Эвертон 5:1 FT

Бёрнли - Ньюкасл 1:2 FT

Брайтон - Вест Хэм 3:1 FT

Брентфорд - Лидс 1:2 FT

Кристал Пэлас - МЮ 1:0 FT

Лестер - Саутгемптон 4:1 FT

Ливерпуль - Вулвз 3:1 FT

Ман Сити - Астон Вилла 3:2 FT

Норвич - Шпоры 0:5 FT

Челси - Уотфорд 2:1 FT

Эльче - Хетафе 3:1 FT

21:00 Алавес - Кадис

21:00 Гранада - Эспаньол

21:00 Осасуна - Мальорка

23:00 Барселона - Вильярреал

23:00 Сосьедад - Атлетико М

23:00 Севилья - Атлетик Б

20:23 "Интер" догоняет "Милан" и в своём матче также выигрывает в три гола. Только победы эти разные: "чёрно-синие" в режиме онлайн отстают от своих соседей на два очка. "Сассуоло" за полчаса нужно забить четыре, чтобы "Интер" стал чемпионом.

20:22 "Эльче" одержал волевую победу над "Хетафе". Живите теперь с этой информацией.

20:13 "Интер" наконец-то пробил "Сампу". Там 1:0. Но это никоим образом на их чемпионские шансы не влияет.

20:05 В матчах "Милана" и "Интера", тем временем, начались вторые таймы. "Россонери" уже выигрывают у "Сассуоло" 3:0, а "змеи" всё ещё не пробили "Сампдорию". Ещё раз напомню: "Милану" для титула сегодня нужно просто не проиграть.

20:01 Коротко по остальным матчам АПЛ, на которых много времени в онлайне сегодня не нашлось.

19:56 Всё! "Ман Сити" тянул, как мог, время до финального свистка и дождался его. Команда Александра Зинченко одержала волевую победу и выиграла чемпионат Англии!

19:52 По четыре минуты компенсировано в матчах "Сити" и "Ливерпуля".

19:50 Робертсон забивает третий гол "Вулверхэмптону"! После паса от лицевой Энди отправил мяч в сетку.

19:46 "Ливерпуль" после углового всё-таки заталкивает мяч в ворота "Вулвз"! Салах, похоже, приносит победу мерсисайдцам, да толку уже?!

19:43 "Ситиииииии"! 3:2! Вот это да! Дубль от Гюндогана! Немецкий турок снова замыкает дальнюю!

19:40 Пока следили за АПЛ, выпустили, что "Милан" забил "Сассуоло" уже три! Что-то невероятное должно произойти, чтобы "россонери" не взяли титул.

19:39 "Ман Сити" сравнивает! 2:2!!! Фантастика! Прострел от Зинченко замкнул Родри!

19:36 "Ман Сити" сокращает счёт в матче против "Виллы"! Гюндоган замыкает дальнюю. В параллельном матче "Ливерпуль" сильно сдал: "Вулвз" за последние пять минут создали в атаке больше, чем претендент на чемпионство.

19:34 Пятый гол для "Шпор" в ворота "Норвича". Чудесный дальний выстрел от Сона.

19:32 На "Энфилде", между тем, преимущество "Ливерпуля" не подавляющее. "Вулвз" временами убегает в очень неплохие атаки.

19:30 Коутиньо забивает второй гол в ворота "Ман Сити"! Невероятно! Невероятно! Как же он здорово убрал мяч под себя и пробил под стойку! Команда Стивена Джеррарда делает всё для "Ливерпуля" сегодня!

19:29 Сон не реализовал выход один на один, но уже через 30 секунд забил из более тяжёлого положения. "Шпоры" ведут 4:0 в матче с "Норвичем".

19:25 Из второстепенных матчей. "Ньюкасл" забил второй гол "Бёрнли" и ещё на шаг приблизил его к Чемпионшипу. "Лидс" теперь уже легитимно отличился в воротах "Брентфорда", сохраняя место в элите. "Лестер" открыл счёт во встрече с "Саутгемптоном" - здесь ребята играют просто на интерес.

19:23 Третий гол "Шпор" в ворота "Норвича"! Шикарный удар Кулушевского с правой части штрафной в дальнюю "девятку"!

19:21 Тем временем в Италии Жиру из середины штрафной толкает мяч между ног вратарю и приближает "Милан" к первому за десять лет титулу! Напомню, что "россонери" нужно просто не проиграть "Сассуоло"!

19:19 "Арсенал" забивает "Эвертону" четвёртый гол. И опять после углового. Арбитры долго рассматривали офсайд у Габриэля, но так его и не нашли. 4:1 на "Эмирейтс". На "Энфилде" Юрген Клопп бросает в бой Мо Салаха.

19:15 "Арсенал" снова после углового забивает и возвращает себе преимущество в два гола над "Эвертоном". Седрик Соареш отличился. А у "Ман Сити" на поле вышел Александр Зинченко сразу после перерыва. Он заменил Фернандиньо, для которого, похоже, это были последние 45 минут в карьере за "горожан". В том матче, к слову, "Сити" серьёзно давит, но пока забить "Астон Вилле" не удаётся.

19:12 Мане забивает второй гол в ворота "Вулвз", и болельщики на "Энфилде" даже несколько секунд успели порадоваться первому месту в режиме онлайн. Но лайнсмен увидел офсайд. Он при передаче на Садио действительно был. "Ман Сити" всё ещё удерживает первую позицию.

19:10 Немотивированный "Брайтон" вторую половину встречи начинает с гола в ворота "Вест Хэма". Там теперь 1:1. Это возвращает МЮ на шестое место и в зону ЛЕ.

19:06 Вторые таймы во всех встречах АПЛ стартовали. Также стартовали оба поединка в Италии с участием претендентов на титул.

18:51 Больше пяти минут переиграли в матче "Ливерпуль" - "Вулвз". Там как раз на стыке основного и компенсированного времени повреждение получил голкипер "волков" Жозе Са, поэтому игру на время пришлось приостановить. На данный момент во всех играх АПЛ перерыв. Меньше десяти минут остаётся до старта двух ключевых поединков сезона в Серии А. Все результаты, напоминаю, видно выше.

18:49 Донни ван де Бек вышел на поле в составе "Эвертона" по ходу первого тайма и сократил отставание в счёте в игре против "Арсенала". Нидерландец замкнул прострел с правого края. Там 2:1 в пользу "канониров".

18:42 Есть новости по зоне Лиги Европы. "Вест Хэм" забивает "Брайтону", а МЮ пропускает от "Кристал Пэлас". Таким образом, "Ман Юнайтед" с "Вест Хэмом" поменялись местами, и всё идёт к тому, что Криштиану Роналду в следующем сезоне дебютирует в Лиге конференций.

18:37 ОХОХО! "Вилла" забивает на выезде "Ман Сити"! Это не учебная тревога! "Вилла" ведёт в счёте против "Сити"! Кэш замыкает подачу Диня! Но "Ливерпулю" нужна только победа над "Вулвз", чтобы выйти в лидеры! Там бы ещё важно не пропустить! Только что Алиссон потащил выход один на один!

18:31 Обе команды из Северного Лондона, ведущие борьбу за ЛЧ, забили еще по голу. У "Арсенала" Тавареш замкнул подачу с углового, а у "Шпор" отличился Кейн, воспользовавшись бездарной игрой голкипера и защитников "Норвича" перед собственной штрафной. Напомню, что "Тоттенхэм" устроит любая по счету победа над "канарейками", чтобы сохранить четвертую строчку и получить путевку в Лигу чемпионов. Поэтому "Арс" может сколько угодно забивать резервистам "Эвертона", а в главный еврокубок настоящего без голов "Норвича" сегодня не попадет.

18:29 Есть первый гол от "Арсенала" сегодня! Арбитр назначил 11-метровый в ворота "Эвертона" за игру рукой экс-игрока "канониров" Ивоби в своей штрафной. Мартинелли из "точки" забивает!

18:24 "Ливерпуль" сравнивает счет против "Вулвз"! В две передачи мерсисайдцы прошли все поле, а Мане в ближнем бою пробил мимо вратаря "волков"!

18:21 "Лидс" забил "Брентфорду", но гол отменен из-за офсайда. В то же время, "Бернли" параллельно пропустил против "Ньюкасла" и опускается в зону вылета, вытесняя оттуда именно "Лидс Юнайтед".

18:17 "Шпоры" уже ведут в матче с "Норвичем"! Идеальный заброс за шиворот защитникам на Бентанкура, а тот при сближении с голкипером сделал короткую поперечную передачу на Кулушевского! Весомый шаг команды Антонио Конте к следующему сезону ЛЧ.

18:10 Луис Диас у "Ливерпуля" не реализовал выход один на один. Но у меня подозрение, что возможный гол отменили бы из-за офсайда. Тем временем, "Челси" забивает "Уотфорду": Хаверц отличился.

18:03 Вот это да! "Вулверхэмптон" забивает "Ливерпулю" уже на третьей минуте! Нету замкнул прострел с правого фланга! "Ливерпуль" очень отдаляется от возможного титула!

18:01 Все матчи тура в АПЛ начались!

Напомним, что следить за результатами матчей в отдельных текстовых и событийных трансляциях вы можете в Матч-центре UA-Футбол .

17:00 Стали известны составы на все матчи АПЛ сегодня. Увы, никто из украинцев в основе не выйдет: Зинченко у "Сити", Ярмоленко у "Вест Хэма" и Миколенко у "Эвертона". Отсутствие последнего отчасти понять можно: турнирных задач у "ирисок" уже нет, поэтому Фрэнк Лэмпард экспериментирует, не включив в заявку на игру даже голкипера сборной Пикфорда. У двух других команд задачи ещё стоят, но ставку наставники делают не на них.

????⚪️ TEAM NEWS! ⚪️???? Frank makes 6️⃣ changes as Tom Davies makes his first appearance since November. COYB! ???? ???? #ARSEVE ???? pic.twitter.com/dH9VAaD5wR

???? TEAM NEWS IS IN! ???? XI | Ederson, Stones, Fernandinho (C), Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Foden, Jesus. SUBS | Carson, Walker, Ake, Sterling, Gundogan, Grealish, Zinchenko, Palmer, McAtee. #ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/6Y9LF4a9Gt

???? Our final lineup of the 2021/22 season looks like this!



COME ON YOU IRONS!!! ⚒@betway | #BHAWHU pic.twitter.com/UllxPDQ9kF