Последний день в топ-чемпионатах Европы: кто выиграет АПЛ и Серию А. Онлайн

Сегодня в главных лигах Европы последний игровой день. Мы узнаем чемпионов в Англии и Италии, окончательно станут известны участники еврокубков от этих чемпионатов и те, кто вылетают. Александр Рыженко предлагает следить за развитием событий вместе с онлайном на UA-Футбол. С этой секунды и вплоть до финального свистка в заключительном матче мы в одном материале будем расписывать обо всех главных событиях. Под списком результатов вы найдёте текстовый онлайн дня. Мы начинаем!

Специя - Наполи 0:3

19:00 Интер - Сампдория

19:00 Сассуоло - Милан

22:00 Венеция - Кальяри

22:00 Салернитана - Удинезе

18:00 Эвертон - Арсенал

18:00 Бёрнли - Ньюкасл

18:00 Брайтон - Вест Хэм

18:00 Брентфорд - Лидс

18:00 Кристал Пэлас - МЮ

18:00 Лестер - Саутгемптон

18:00 Ливерпуль - Вулвз

18:00 Ман Сити - Астон Вилла

18:00 Норвич - Шпоры

18:00 Челси - Уотфорд

18:30 Эльче - Хетафе

21:00 Алавес - Кадис

21:00 Гранада - Эспаньол

21:00 Осасуна - Мальорка

23:00 Барселона - Вильярреал

23:00 Сосьедад - Атлетико М

23:00 Севилья - Атлетик Б

17:00 Стали известны составы на все матчи АПЛ сегодня. Увы, никто из украинцев в основе не выйдет: Зинченко у "Сити", Ярмоленко у "Вест Хэма" и Миколенко у "Эвертона". Отсутствие последнего отчасти понять можно: турнирных задач у "ирисок" уже нет, поэтому Фрэнк Лэмпард экспериментирует, не включив в заявку на игру даже голкипера сборной Пикфорда. У двух других команд задачи ещё стоят, но ставку наставники делают не на них.

????⚪️ TEAM NEWS! ⚪️???? Frank makes 6️⃣ changes as Tom Davies makes his first appearance since November. COYB! ???? ???? #ARSEVE ???? pic.twitter.com/dH9VAaD5wR

???? TEAM NEWS IS IN! ???? XI | Ederson, Stones, Fernandinho (C), Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Foden, Jesus. SUBS | Carson, Walker, Ake, Sterling, Gundogan, Grealish, Zinchenko, Palmer, McAtee. #ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/6Y9LF4a9Gt

???? Our final lineup of the 2021/22 season looks like this!



COME ON YOU IRONS!!! ⚒@betway | #BHAWHU pic.twitter.com/UllxPDQ9kF