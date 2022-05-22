Последний день в топ-чемпионатах Европы: кто выиграет АПЛ и Серию А. Онлайн

Сегодня в главных лигах Европы последний игровой день. Мы узнаем чемпионов в Англии и Италии, окончательно станут известны участники еврокубков от этих чемпионатов и те, кто вылетают. Александр Рыженко предлагает следить за развитием событий вместе с онлайном на UA-Футбол. С этой секунды и вплоть до финального свистка в заключительном матче мы в одном материале будем расписывать обо всех главных событиях. Под списком результатов вы найдёте текстовый онлайн дня. Мы начинаем!

Серия А: результаты дня

Специя - Наполи 0:3

19:00 Интер - Сампдория

19:00 Сассуоло - Милан

22:00 Венеция - Кальяри

22:00 Салернитана - Удинезе

АПЛ: результаты дня

18:00 Эвертон - Арсенал

18:00 Бёрнли - Ньюкасл

18:00 Брайтон - Вест Хэм

18:00 Брентфорд - Лидс

18:00 Кристал Пэлас - МЮ

18:00 Лестер - Саутгемптон

18:00 Ливерпуль - Вулвз

18:00 Ман Сити - Астон Вилла

18:00 Норвич - Шпоры

18:00 Челси - Уотфорд

Ла Лига: результаты дня

18:30 Эльче - Хетафе

21:00 Алавес - Кадис

21:00 Гранада - Эспаньол

21:00 Осасуна - Мальорка

23:00 Барселона - Вильярреал

23:00 Сосьедад - Атлетико М

23:00 Севилья - Атлетик Б

Онлайн последнего игрового дня сезона в топ-чемпионатах Европы

17:00 Стали известны составы на все матчи АПЛ сегодня. Увы, никто из украинцев в основе не выйдет: Зинченко у "Сити", Ярмоленко у "Вест Хэма" и Миколенко у "Эвертона". Отсутствие последнего отчасти понять можно: турнирных задач у "ирисок" уже нет, поэтому Фрэнк Лэмпард экспериментирует, не включив в заявку на игру даже голкипера сборной Пикфорда. У двух других команд задачи ещё стоят, но ставку наставники делают не на них.

????⚪️ TEAM NEWS! ⚪️????



Frank makes 6️⃣ changes as Tom Davies makes his first appearance since November. COYB! ????



???? #ARSEVE ???? pic.twitter.com/dH9VAaD5wR — Everton (@Everton) May 22, 2022

???? Our final lineup of the 2021/22 season looks like this!



COME ON YOU IRONS!!! ⚒@betway | #BHAWHU pic.twitter.com/UllxPDQ9kF — West Ham United (@WestHam) May 22, 2022

16:25 Коротко о ситуации в турнирных таблицах, чтобы визуально понимать, кто и за что сегодня борется. Ещё раз повторюсь: в Англии, Италии и Испании продолжается борьба как в зоне еврокубков, так и в группе аутсайдеров. Больше всего вдохновляет, конечно же, схватка "Сити" с "Ливерпулем" и "Милана" с "Интером" за чемпионские короны в АПЛ и Серии А. Все изображения ниже кликабельны.

Фотогалерея

15:45 В Серии А сегодня один матч уже состоялся. Он был знаковым для нас, ведь это была последняя игра Виктора Коваленко за "Специю". Украинец вышел на поле за полчаса до финального свистка и на результат не повлиял.. Его команда дома позорно проиграла "Наполи", уступая 0:3 уже к 36 минуте. С таким счетом игра и завершилась.

15:30 Прежде всего, давайте определимся с интригами, которые у нас на сегодня есть.