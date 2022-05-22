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Последний день в топ-чемпионатах Европы: кто выиграет АПЛ и Серию А. Онлайн
Следим за развязкой в Италии, Англии и Испании вместе в одном материале
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в главных лигах Европы последний игровой день. Мы узнаем чемпионов в Англии и Италии, окончательно станут известны участники еврокубков от этих чемпионатов и те, кто вылетают. Александр Рыженко предлагает следить за развитием событий вместе с онлайном на UA-Футбол. С этой секунды и вплоть до финального свистка в заключительном матче мы в одном материале будем расписывать обо всех главных событиях. Под списком результатов вы найдёте текстовый онлайн дня. Мы начинаем!
Серия А: результаты дня
19:00 Интер - Сампдория
19:00 Сассуоло - Милан
22:00 Венеция - Кальяри
22:00 Салернитана - Удинезе
АПЛ: результаты дня
18:00 Бёрнли - Ньюкасл
18:00 Брайтон - Вест Хэм
18:00 Брентфорд - Лидс
18:00 Кристал Пэлас - МЮ
18:00 Лестер - Саутгемптон
18:00 Ливерпуль - Вулвз
18:00 Ман Сити - Астон Вилла
18:00 Норвич - Шпоры
18:00 Челси - Уотфорд
Ла Лига: результаты дня
21:00 Алавес - Кадис
21:00 Гранада - Эспаньол
21:00 Осасуна - Мальорка
23:00 Барселона - Вильярреал
23:00 Сосьедад - Атлетико М
23:00 Севилья - Атлетик Б
Онлайн последнего игрового дня сезона в топ-чемпионатах Европы
17:00 Стали известны составы на все матчи АПЛ сегодня. Увы, никто из украинцев в основе не выйдет: Зинченко у "Сити", Ярмоленко у "Вест Хэма" и Миколенко у "Эвертона". Отсутствие последнего отчасти понять можно: турнирных задач у "ирисок" уже нет, поэтому Фрэнк Лэмпард экспериментирует, не включив в заявку на игру даже голкипера сборной Пикфорда. У двух других команд задачи ещё стоят, но ставку наставники делают не на них.
????⚪️ TEAM NEWS! ⚪️????— Everton (@Everton) May 22, 2022
Frank makes 6️⃣ changes as Tom Davies makes his first appearance since November. COYB! ????
???? #ARSEVE ???? pic.twitter.com/dH9VAaD5wR
???? TEAM NEWS IS IN! ????— Manchester City (@ManCity) May 22, 2022
XI | Ederson, Stones, Fernandinho (C), Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Foden, Jesus.
SUBS | Carson, Walker, Ake, Sterling, Gundogan, Grealish, Zinchenko, Palmer, McAtee.#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/6Y9LF4a9Gt
???? Our final lineup of the 2021/22 season looks like this!— West Ham United (@WestHam) May 22, 2022
COME ON YOU IRONS!!! ⚒@betway | #BHAWHU pic.twitter.com/UllxPDQ9kF
16:25 Коротко о ситуации в турнирных таблицах, чтобы визуально понимать, кто и за что сегодня борется. Ещё раз повторюсь: в Англии, Италии и Испании продолжается борьба как в зоне еврокубков, так и в группе аутсайдеров. Больше всего вдохновляет, конечно же, схватка "Сити" с "Ливерпулем" и "Милана" с "Интером" за чемпионские короны в АПЛ и Серии А. Все изображения ниже кликабельны.
Фотогалерея
15:45 В Серии А сегодня один матч уже состоялся. Он был знаковым для нас, ведь это была последняя игра Виктора Коваленко за "Специю". Украинец вышел на поле за полчаса до финального свистка и на результат не повлиял.. Его команда дома позорно проиграла "Наполи", уступая 0:3 уже к 36 минуте. С таким счетом игра и завершилась.
15:30 Прежде всего, давайте определимся с интригами, которые у нас на сегодня есть.
- Кто станет чемпионом Англии: "Ман Сити" или "Ливерпуль"
- Кто выйдет в Лигу чемпионов от АПЛ: "Тоттенхэм" или "Арсенал"
- Борьба за Лигу Европы и Лигу Конференций между МЮ и "Вест Хэмом"
- Кто вылетит из АПЛ: "Бёрнли" или "Лидс"
- Кто выйдет в Лигу конференций от Ла Лиги: "Вильярреал" или "Атлетик"
- Кто вылетит из Ла Лиги: "Гранада", "Мальорка" или "Кадис"
- Кто выиграет Серию А: "Милан" или "Интер"
- Кто вылетит из Серии А: "Салернитана" или "Кальяри"
- (оффтоп) Выиграет ли NaVi мейджор по CS:GO в Антверпене?
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