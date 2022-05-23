Сити и Милан выигрывают чемпионаты, Барса снова уступила дома. Как прошёл последний день сезона в топ-лигах

Сегодня в главных лигах Европы последний игровой день. Мы узнаем чемпионов в Англии и Италии, окончательно станут известны участники еврокубков от этих чемпионатов и те, кто вылетают. Александр Рыженко предлагает следить за развитием событий вместе с онлайном на UA-Футбол. С этой секунды и вплоть до финального свистка в заключительном матче мы в одном материале будем расписывать обо всех главных событиях. Под списком результатов вы найдёте текстовый онлайн дня. Мы начинаем!

Серия А: результаты дня

Специя - Наполи 0:3 FT

Интер - Сампдория 3:0 FT

Сассуоло - Милан 0:3 FT

Венеция - Кальяри 0:0 FT

Салернитана - Удинезе 0:4 FT

АПЛ: результаты дня

Арсенал - Эвертон 5:1 FT

Бёрнли - Ньюкасл 1:2 FT

Брайтон - Вест Хэм 3:1 FT

Брентфорд - Лидс 1:2 FT

Кристал Пэлас - МЮ 1:0 FT

Лестер - Саутгемптон 4:1 FT

Ливерпуль - Вулвз 3:1 FT

Ман Сити - Астон Вилла 3:2 FT

Норвич - Шпоры 0:5 FT

Челси - Уотфорд 2:1 FT

Ла Лига: результаты дня

Эльче - Хетафе 3:1 FT

Алавес - Кадис 0:1 FT

Гранада - Эспаньол 0:0 FT

Осасуна - Мальорка 0:2 FT

Барселона - Вильярреал 0:2 FT

Сосьедад - Атлетико М 1:2 FT

Севилья - Атлетик Б 1:0 FT

Онлайн последнего игрового дня сезона в топ-чемпионатах Европы

01:01 На этом у нас всё. Спасибо, что следили вместе с нами за последним игровым днём сезона в Италии, Англии и Испании. Слава Україні!

00:58 Итоговая таблица Ла Лиги. "Реал", "Барса", "Атлетико" и "Севилья" вышли в ЛЧ; "Бетис" и "Реал Сосьедад" будут представлять Испанию в ЛЕ; "Вильярреал" поборется за ЛК; "Гранада", "Леванте" и "Алавес" в следующем сезоне Ла Лиги не сыграют. Кликните на изображение, чтобы его увеличить.

00:54 "Сосьедад" перед финальным свистком порадовал себя голом в ворота "Атлетико", но всё равно уступил. "Барса", проиграв "Вильярреалу", потерпела пятое домашнее поражение в уже прошедшем чемпионате Испании. "Севилье" хватило одного гола, чтобы оказаться сильнее "Атлетика" из Бильбао. Таков итог финальных игр сезона-2021/22 в Ла Лиге.

00:33 "Барса" затолкала один мяч в ворота "Вильярреала", но арбитры отменили его из-за офсайда.

00:30 И тут же "Севилья" усилиями Миры остудила пыл "Атлетико" из Бильбао. Это означает, что какой-то даже теоретической интриги на последние 20 минут испанского чемпионата у нас нет: баскам из "Атлетико" нужно сейчас забивать два, а "Вильярреалу" пропустить три, чтобы эти команды поменялись местами в гонке за Лигу конференций. Вы тоже не верите, что такие чудеса возможны?

00:28 Второй презент "Сосьедаду" от "Атлетико". Корреа уже спустя шесть минут после выхода на поле забивает.

00:12 Де Пауль забивает за "Атлетико" в ворота "Сосьедада". Этот гол ни на что глобальное не влияет: одни уже вышли в ЛЧ, другие - в ЛЕ. А "Вильярреал" во второй раз отличился на "Камп Ноу" (каталонец Траоре здорво от лицевой скинул мяч на ногу Гомесу). Минут через 40 мы получим итоговую таблицу в Ла Лиге.

00:09 Итоговая таблица Серии А. "Милан", "Интер", "Наполи" и "Ювентус" в следующем сезоне сыграют в группе чемпионской лиги; оба римских клуба - "Лацио" и "Рома" - будут бороться за Лигу Европы; "Фиорентина" впервые с 2017 года попытает счастья в еврокубках и откроет для себя страницу выступлений в Лиге конференций. Кликните на изображение, чтобы его увеличить.

00:05 Итоговая таблица АПЛ. "Сити", "Ливерпуль", "Челси" и "Шпоры" выходят в ЛЧ; "Арсенал" и МЮ сыграют в ЛЕ, ЛК ждёт "Вест Хэм". "Норвич", "Уотфорд" и "Бёрнли" отправляются в Чемпионшип. Кликните на изображение, чтобы его увеличить.

00:01 "Венеция" отстояла нулевую ничью с "Кальяри", утащив его с собой в Серию В. "Салернитана", хоть и разгромно проиграла сегодня, остаётся в элите. Великий камбэк команды из Салерно, которая ещё полтора месяца назад безвылазно сидела на последней строчке таблицы со второго тура.

23:52 "Венеция", как умеет, бьётся за нулевую ничью для себя и "Салернитаны". Проблема "Кальяри" в том, что её уровень приблизительно тот же. Много сумбура, не хватает последней передачи или просто затолкать мяч. В борьбе за выживание в Серии А осталось минут пять вместе с компенсированным.

23:45 "Вильярреал" забивает "Барсе"! Шикарный пас Парехо на Педрасу приносит результативный балл "субмарине".

23:37 NaVi проигрывают и вторую карту, уступая в финале мэйджора FaZe по CS:GO. Спасибо за выход в финал, но пришло время прощаться команде с российскими легионерами.

23:27 "Удинезе" продолжает куражиться в Салерно, забивая четвёртый. Болельщики хозяев в бешенстве. Матч на несколько минут пришлось остановить.

23:12 Послание бункерному ублюдку из киберспортивного зала в Антверпене.

22:54 "Кадис" благодаря голу в последние четверть часа спасается, а "Гранада", которая не сумела пробить немотивированный "Эспаньол", покидает Ла Лигу. Это была развязка в борьбе за выживание испанского чемпионата. В 23:00 начнутся ещё три матча с участием топ-клубов страны, но, несмотря на вывеску, там турнирной интриги как таковой нет: только "Вильярреал" и "Атлетик" заочно сражаются за Лигу конференций.

22:51 "Салернитана" сделала серьёзную заявку на первое поражение с начала апреля. Там уже 0:3 против "Удинезе", ещё и пенальти нереализованный у соперника. Судьба команды в элите зависит от голов "Кальяри".

22:37 "Кадис" забивает "Алавесу" и выбирается из зоны вылета. Туда попадает "Гранада", до сих пор катающая нули с "Эспаньолом". У "Гранады" остаётся 10 минут на спасение. Также второй гол в ворота "Салернитаны" забивает "Удинезе". Это на руку "Кальяри", которому нужно забивать "Венеции", чтобы сохранить место в Серии А.

22:25 Ещё немного киберспорта в наш онлайн. NaVi отыгрались с 0:8 и 2:9, но не реализовали два мап-поинта. На дополнительных раундах FaZe забрали свою карту. Вскоре нас ожидает вторая карта. В битве аутсайдеров Ла Лиги и Серии А пока тишина - по голу увидели зрители только в двух матчах из пяти.

22:13 "Мальорка" забивает "Осасуне" отдаляясь от зоны вылета. В Серии А "Салернитана" пропускает от "Удинезе", но всё ещё остаётся над зоной вылета.

22:01 В Италии стартовала заочная борьба за выживание между "Салернитаной" и "Кальяри". Напомню, что первым сегодня нужно сыграть просто не хуже, чем вторым. Оба матча смотрите бесплатно на UA-Футбол в разделе "Италия" .

21:49 Во всех матчах девятичасового слота Ла Лиги к перерыву без голов. Видимо, поэтому команды и борются за выживание.

21:32 Эмоции Зинченко после четвёртого чемпионского титула в своей карьере и в такой тяжёлый момент для нашей страны. До слёз...

An emotional Oleksandr Zinchenko celebrates Man City's Premier League triumph ???? pic.twitter.com/foTEoSL89s — DAZN Canada (@DAZN_CA) May 22, 2022

21:29 "Порту" к тридцатому в истории чемпионскому титулу в этом сезоне добавляет Кубок страны. В финальном поединке "драконы" спокойно обыграли скромную "Тонделу" 3:1.

21:23 Во всех матчах Ла Лиги пока по нулям. А NaVi горит пока 0:8.

21:05 Также параллельно стартовал гранд-финал мейджора по CS:GO. Украинская киберспортивная организация NaVi рубится с FaZe. Пока счёт на первой карте 0:2 не в пользу рождённых побеждать. На украинском смотрите стрим здесь.

21:02 В девять вечера по Киеву стартовали ещё три матча Ла Лиги. "Кадис", "Мальорка" и "Гранада" определяют, кто вылетит в Сегунду с восемнадцатого места.

20:59 Оба матча миланских грандов сегодня заканчиваются их победами 3:0. Но для "красно-чёрной" части города этот триумф принёс титул.

20:56 Всё! "Милан" становится чемпионом Италии! Спустя одиннадцать лет "россонери" снова на троне!

20:54 Две минуты добавлено в матче "Сассуоло" и "Милана". Но Пиоли в технической зоне празднует уже минут десять. Для него это будет первый титул в качестве тренера.

20:44 Немножко болельщицкого безумия вам в ленту из "Этихад Стэдиум". К слову, этот чемпионский титул стал четвёртым для Александра Зинченко. А всего с "Ман Сити" сегодня он уже завоевал десятый трофей.

Scenes at the Etihad Stadium.???????? pic.twitter.com/JasUMHw88k — BRGoals (@BRGoals) May 22, 2022

20:23 "Интер" догоняет "Милан" и в своём матче также выигрывает в три гола. Только победы эти разные: "чёрно-синие" в режиме онлайн отстают от своих соседей на два очка. "Сассуоло" за полчаса нужно забить четыре, чтобы "Интер" стал чемпионом.

20:22 "Эльче" одержал волевую победу над "Хетафе". Живите теперь с этой информацией.

20:13 "Интер" наконец-то пробил "Сампу". Там 1:0. Но это никоим образом на их чемпионские шансы не влияет.

20:05 В матчах "Милана" и "Интера", тем временем, начались вторые таймы. "Россонери" уже выигрывают у "Сассуоло" 3:0, а "змеи" всё ещё не пробили "Сампдорию". Ещё раз напомню: "Милану" для титула сегодня нужно просто не проиграть.

20:01 Коротко по остальным матчам АПЛ, на которых много времени в онлайне сегодня не нашлось.

"Шпоры" и "Арсенал" весь второй тайм заочно соревновались, кто из них может больше забить аутсайдерам. У "Тоттенхэма" получилось чуть лучше, и он сыграет в следующем сезоне в ЛЧ. Но не по разнице мячей, а благодаря большему количеству очков.

МЮ завершил феерический сезон феерическим же поражением "Кристал Пэлас". Но из-за фиаско "Вест Хэма" против "Брайтона" в параллельной игре команда Роналду сохранила за собой место в ЛЕ. "Молотобойцы" уже без Ярмоленко сыграют в ЛК.

"Ньюкасл" обыграл на выезде "Бёрнли" и указал тому в направлении Чемпионшипа. "Лидс" одержал волевую победу над "Брентфордом" и ещё на год остался в АПЛ.

"Челси" празднует непростую победу над "Уотфордом". Этот матч турнирного значения не имел: одни ещё до стартового свистка вышли в ЛЧ, другие - вылетели.

"Лестер" за второй тайм разгромил "Саутгемптон". В этой паре сегодня ни за что не боролись.

19:56 Всё! "Ман Сити" тянул, как мог, время до финального свистка и дождался его. Команда Александра Зинченко одержала волевую победу и выиграла чемпионат Англии!

19:52 По четыре минуты компенсировано в матчах "Сити" и "Ливерпуля".

19:50 Робертсон забивает третий гол "Вулверхэмптону"! После паса от лицевой Энди отправил мяч в сетку.

19:46 "Ливерпуль" после углового всё-таки заталкивает мяч в ворота "Вулвз"! Салах, похоже, приносит победу мерсисайдцам, да толку уже?!

19:43 "Ситиииииии"! 3:2! Вот это да! Дубль от Гюндогана! Немецкий турок снова замыкает дальнюю!

19:40 Пока следили за АПЛ, выпустили, что "Милан" забил "Сассуоло" уже три! Что-то невероятное должно произойти, чтобы "россонери" не взяли титул.

19:39 "Ман Сити" сравнивает! 2:2!!! Фантастика! Прострел от Зинченко замкнул Родри!

19:36 "Ман Сити" сокращает счёт в матче против "Виллы"! Гюндоган замыкает дальнюю. В параллельном матче "Ливерпуль" сильно сдал: "Вулвз" за последние пять минут создали в атаке больше, чем претендент на чемпионство.

19:34 Пятый гол для "Шпор" в ворота "Норвича". Чудесный дальний выстрел от Сона.

19:32 На "Энфилде", между тем, преимущество "Ливерпуля" не подавляющее. "Вулвз" временами убегает в очень неплохие атаки.

19:30 Коутиньо забивает второй гол в ворота "Ман Сити"! Невероятно! Невероятно! Как же он здорово убрал мяч под себя и пробил под стойку! Команда Стивена Джеррарда делает всё для "Ливерпуля" сегодня!

19:29 Сон не реализовал выход один на один, но уже через 30 секунд забил из более тяжёлого положения. "Шпоры" ведут 4:0 в матче с "Норвичем".

19:25 Из второстепенных матчей. "Ньюкасл" забил второй гол "Бёрнли" и ещё на шаг приблизил его к Чемпионшипу. "Лидс" теперь уже легитимно отличился в воротах "Брентфорда", сохраняя место в элите. "Лестер" открыл счёт во встрече с "Саутгемптоном" - здесь ребята играют просто на интерес.

19:23 Третий гол "Шпор" в ворота "Норвича"! Шикарный удар Кулушевского с правой части штрафной в дальнюю "девятку"!

19:21 Тем временем в Италии Жиру из середины штрафной толкает мяч между ног вратарю и приближает "Милан" к первому за десять лет титулу! Напомню, что "россонери" нужно просто не проиграть "Сассуоло"!

19:19 "Арсенал" забивает "Эвертону" четвёртый гол. И опять после углового. Арбитры долго рассматривали офсайд у Габриэля, но так его и не нашли. 4:1 на "Эмирейтс". На "Энфилде" Юрген Клопп бросает в бой Мо Салаха.

19:15 "Арсенал" снова после углового забивает и возвращает себе преимущество в два гола над "Эвертоном". Седрик Соареш отличился. А у "Ман Сити" на поле вышел Александр Зинченко сразу после перерыва. Он заменил Фернандиньо, для которого, похоже, это были последние 45 минут в карьере за "горожан". В том матче, к слову, "Сити" серьёзно давит, но пока забить "Астон Вилле" не удаётся.

19:12 Мане забивает второй гол в ворота "Вулвз", и болельщики на "Энфилде" даже несколько секунд успели порадоваться первому месту в режиме онлайн. Но лайнсмен увидел офсайд. Он при передаче на Садио действительно был. "Ман Сити" всё ещё удерживает первую позицию.

19:10 Немотивированный "Брайтон" вторую половину встречи начинает с гола в ворота "Вест Хэма". Там теперь 1:1. Это возвращает МЮ на шестое место и в зону ЛЕ.

19:06 Вторые таймы во всех встречах АПЛ стартовали. Также стартовали оба поединка в Италии с участием претендентов на титул.

18:51 Больше пяти минут переиграли в матче "Ливерпуль" - "Вулвз". Там как раз на стыке основного и компенсированного времени повреждение получил голкипер "волков" Жозе Са, поэтому игру на время пришлось приостановить. На данный момент во всех играх АПЛ перерыв. Меньше десяти минут остаётся до старта двух ключевых поединков сезона в Серии А. Все результаты, напоминаю, видно выше.

18:49 Донни ван де Бек вышел на поле в составе "Эвертона" по ходу первого тайма и сократил отставание в счёте в игре против "Арсенала". Нидерландец замкнул прострел с правого края. Там 2:1 в пользу "канониров".

18:42 Есть новости по зоне Лиги Европы. "Вест Хэм" забивает "Брайтону", а МЮ пропускает от "Кристал Пэлас". Таким образом, "Ман Юнайтед" с "Вест Хэмом" поменялись местами, и всё идёт к тому, что Криштиану Роналду в следующем сезоне дебютирует в Лиге конференций.

18:37 ОХОХО! "Вилла" забивает на выезде "Ман Сити"! Это не учебная тревога! "Вилла" ведёт в счёте против "Сити"! Кэш замыкает подачу Диня! Но "Ливерпулю" нужна только победа над "Вулвз", чтобы выйти в лидеры! Там бы ещё важно не пропустить! Только что Алиссон потащил выход один на один!

18:31 Обе команды из Северного Лондона, ведущие борьбу за ЛЧ, забили еще по голу. У "Арсенала" Тавареш замкнул подачу с углового, а у "Шпор" отличился Кейн, воспользовавшись бездарной игрой голкипера и защитников "Норвича" перед собственной штрафной. Напомню, что "Тоттенхэм" устроит любая по счету победа над "канарейками", чтобы сохранить четвертую строчку и получить путевку в Лигу чемпионов. Поэтому "Арс" может сколько угодно забивать резервистам "Эвертона", а в главный еврокубок настоящего без голов "Норвича" сегодня не попадет.

18:29 Есть первый гол от "Арсенала" сегодня! Арбитр назначил 11-метровый в ворота "Эвертона" за игру рукой экс-игрока "канониров" Ивоби в своей штрафной. Мартинелли из "точки" забивает!

18:24 "Ливерпуль" сравнивает счет против "Вулвз"! В две передачи мерсисайдцы прошли все поле, а Мане в ближнем бою пробил мимо вратаря "волков"!

18:21 "Лидс" забил "Брентфорду", но гол отменен из-за офсайда. В то же время, "Бернли" параллельно пропустил против "Ньюкасла" и опускается в зону вылета, вытесняя оттуда именно "Лидс Юнайтед".

18:17 "Шпоры" уже ведут в матче с "Норвичем"! Идеальный заброс за шиворот защитникам на Бентанкура, а тот при сближении с голкипером сделал короткую поперечную передачу на Кулушевского! Весомый шаг команды Антонио Конте к следующему сезону ЛЧ.

18:10 Луис Диас у "Ливерпуля" не реализовал выход один на один. Но у меня подозрение, что возможный гол отменили бы из-за офсайда. Тем временем, "Челси" забивает "Уотфорду": Хаверц отличился.

18:03 Вот это да! "Вулверхэмптон" забивает "Ливерпулю" уже на третьей минуте! Нету замкнул прострел с правого фланга! "Ливерпуль" очень отдаляется от возможного титула!

18:01 Все матчи тура в АПЛ начались!

17:51 Напомним, что следить за результатами матчей в отдельных текстовых и событийных трансляциях вы можете в Матч-центре UA-Футбол . Мы недавно расширили линейку чемпионатов, поэтому теперь в нашем Матч-центре есть результаты игр не только Англии, Италии и Испании, но и МЛС, Швейцарии, Турции и многих других.

17:00 Стали известны составы на все матчи АПЛ сегодня. Увы, никто из украинцев в основе не выйдет: Зинченко у "Сити", Ярмоленко у "Вест Хэма" и Миколенко у "Эвертона". Отсутствие последнего отчасти понять можно: турнирных задач у "ирисок" уже нет, поэтому Фрэнк Лэмпард экспериментирует, не включив в заявку на игру даже голкипера сборной Пикфорда. У двух других команд задачи ещё стоят, но ставку наставники делают не на них.

????⚪️ TEAM NEWS! ⚪️????



Frank makes 6️⃣ changes as Tom Davies makes his first appearance since November. COYB! ????



???? #ARSEVE ???? pic.twitter.com/dH9VAaD5wR — Everton (@Everton) May 22, 2022

???? Our final lineup of the 2021/22 season looks like this!



COME ON YOU IRONS!!! ⚒@betway | #BHAWHU pic.twitter.com/UllxPDQ9kF — West Ham United (@WestHam) May 22, 2022

16:25 Коротко о ситуации в турнирных таблицах, чтобы визуально понимать, кто и за что сегодня борется. Ещё раз повторюсь: в Англии, Италии и Испании продолжается борьба как в зоне еврокубков, так и в группе аутсайдеров. Больше всего вдохновляет, конечно же, схватка "Сити" с "Ливерпулем" и "Милана" с "Интером" за чемпионские короны в АПЛ и Серии А. Все изображения ниже кликабельны.

Фотогалерея

15:45 В Серии А сегодня один матч уже состоялся. Он был знаковым для нас, ведь это была последняя игра Виктора Коваленко за "Специю". Украинец вышел на поле за полчаса до финального свистка и на результат не повлиял.. Его команда дома позорно проиграла "Наполи", уступая 0:3 уже к 36 минуте. С таким счетом игра и завершилась.

15:30 Прежде всего, давайте определимся с интригами, которые у нас на сегодня есть.