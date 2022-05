Места чуду на Этихаде не нашлось. АПЛ. Ливерпуль – Вулверхэмптон 3:1

"Сити" – чемпион Англии. Болельщики в Манчестере не могли не оглядываться на события в Ливерпуле, в свою очередь на "Энфилде" фанаты тоже активно следили за попытками "Астон Виллы" помешать "горожанам" завоевать золотые медали. Увы, спустя почти 10 лет Стивен Джеррард подвел "красных" еще раз.

***

Менеджеры команд абсолютно не удивили стартовыми составами. Бруну Лаже выпустил основную обойму, в то время как Юрген Клопп ожидаемо приберег Салаха, Фабиньо и Ван Дейка.

Кто знает, возможно, если бы на поле вышел Вирджил, а не Конате, то "Ливерпуль" бы и не пропустил нелепый гол на 3-й минуте встречи. "Вулверхэмптон" шокировал всех фанатов на "Энфилде" и болельщиков у экранов телевизоров: Жозе Са сильно выбил снаряд ударом от ворот на правый фланг, Ибраима плохо выбрал позицию, из-за чего мяч легко его перелетел и оказался в ногах у Хименеса – Рауль без сопротивления результативно прострелил на Нету (0:1).

До конца 45-минутки гости действовали исключительно на контратаках, еще дважды им почти удалось подловить высокую оборону мерсисайдцев – свои шансы по лекалам голевого выпада не реализовали Дендонкер и Хван Хи Чхан. К слову, южнокорейский исполнитель появился на газоне "Энфилда" задолго до перерыва из-за травмы Нету.

Нельзя сказать, что забитый гол "волков" повлиял или хоть как-то изменил главную задачу для "красных". Хозяева взвинтили темп и вжали "Вулверхэмптон" в штрафную площадку Жозе Са. Матип неудачно кивнул головой после подачи Диаса, сплоховал в одном из моментов перед вратарем и сам Луис. "Ливерпуль" сравнял цифры на табло на экваторе первого тайма крайне элегантной и одновременно простой комбинацией: скрытая передача от мастера Тьяго прошла на ход Мане, сенегалец не стал мешкать и отправил мяч в ближний угол ворот, Са не удалось полностью его прикрыть (1:1). Еще и "Астон Вилла" открыла счет на "Этихаде" – на "Энфилде" воцарился экстаз!

В перерыве наставники вынужденно сделали по одной замене: под конец первой половины поединка получил повреждение Алькантара, вместо него вышел Милнер, также травмировался Жозе Са, португалец уступил позицию голкипера 35-летнему Джону Радди.

Второй тайм стал калейдоскопом ярких эмоций, никакой тактики от Клоппа и Лаже мы закономерно не увидели – это были сплошные качели. "Вулверхэмптон" в силу более низкого класса не выжал численное преимущество в рамках нескольких неплохих контратак "3 в 1", также дважды не помог Хван Хи Чхан, сначала форварду не хватило точности, а затем ему помешал Алиссон.

Что касается "Ливерпуля", то гол Мане из офсайда, заблокированный удар Жоты прямо перед воротами, сэйв Радди после дальнего выстрела Трента оперативно вынудили Юргена бросать в бой Мохамеда Салаха. К большому сожалению для фанатов "Ливерпуля", египтянин вывел "красных" вперед уже тогда, когда "Манчестер Сити" отыгрался в параллельном матче (2:1). Гол Робертсона после стенки с Фирмино выступил для публики "Энфилда", скорее, лишь подбадривающим похлопыванием по плечу (3:1).

Радует, что в наше время матчи все еще позволяют отойти от продвинутой статистики и глубокого серьезного анализа, и трансформируются в чистый игровой кайф. В частности, сегодня мы получили буквально гонку двух лучших футбольных болидов современности. Машина Гвардиолы, хоть и с нервами, но выиграла дистанцию. Для "Ливерпуля" теперь главное переключиться на подготовку к финалу ЛЧ и подготовить к решающему поединку Тьяго Алькантару.

