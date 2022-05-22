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Официально: Кавани покинет Ман Юнайтед летом

Англия
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Клуб не стал продлевать контракт уругвайца

Официально: Кавани покинет Ман Юнайтед летом

Фото: Ciyaaro

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На пресс-конференции перед матчем последнего тура АПЛ против "Кристал Пэлас" главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник объявил о том, что предстоящая игра станет последней для форварда клуба Эдинсона Кавани:

"Из нашего стартового состава десять игроков, все помимо Эди Кавани, будут играть здесь и в следующем сезоне. Будет неплохо завершить сезон хорошим матчем, тремя очками. Полагаю, команда предпочитает играть в Лиге Европы, нежели в Лиге Конференций".

Кавани перешел в "Ман Юнайтед" летом 2020 года из "ПСЖ" в качестве свободного агента. За два сезона Эдинсон отыграл за клуб 58 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 7 ассистов.

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В статье: Эдинсон Кавани Ральф Рангник Манчестер Юнайтед
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