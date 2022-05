АПЛ. Арсенал – Эвертон 5:1. Вишенка на соленом торте

Английская Премьер-лига, 38-й тур

"Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Андре Марринер

Честно говоря, мало шансов было у “Арсенала” перед этим туром зацепиться за Лигу чемпионов, но попробовать стоило. Начать нужно было с победы, собственно чего и достигли "канониры". И сделали это очень уверенно.

В течение не только первого тайма, но и всего матча (за исключением нескольких минут) тотальное преимущество было на стороне лондонцев. Уже на 8-й и 11-й минуте Эдегор и Мартинелли имели по моменту, но на пути мяча становились сначала защитник, а затем фантастическая реакция Беговича. А вот в середине тайма гостям повезло меньше.

После просмотра VAR арбитр все же назначил пенальти в ворота "ирисок" за умышленную игру рукой Ивоби. Мартинелли уверенно реализовал одиннадцатиметровый, забив первый гол за 2,5 месяца. Через несколько минут счет на табло был уже 2:0: Нкетиа забил после стандарта. Впоследствии еще раз могли отличиться хозяева, однако после острого прострела Сака ни Мартинелли, ни Эдегор не смогли попасть по мячу.

Патовая ситуация для “Эвертона” – ничего не получалось. Лэмпард уже на 38-й минуте поменял, казалось, вполне здорового Дукуре на ван де Бека, чем придал игре своей команды немного красок. Конец первого тайма и начало второго были за "ирисками", а также Донни отквитал один гол в компенсированное до первой половины время, но это было всем, что смогли сделать гости.

На 56-й и 59-й минутах “Арсенал” расстроил Беговича еще дважды, и в обоих случаях хозяева забили из углового. Сначала Седрик в касание замкнул прострел Сака, а затем тот же Соареш отдал ассист на Габриэла. Для правого защитника – это первый гол за два сезона, а для центрального – пятый только в этом розыгрыше чемпионата.

Точку в этом матче, да и вообще в сезоне обеих команд, поставил Эдегор. Норвежец убрал соперника на подступах к воротам, вошел в штрафную и бильярдным ударом попал в левую лунку.

