Манчестер Сити – чемпион Англии

"Манчестер Сити" победил "Астон Виллу" в финальном матче английской Премьер-лиги со счетом 3:2. В параллельном матче "Ливерпуль" обыграл "Вулвергемптон" со счетом 3:1, однако "Сити" обогнал "красных" на одно очко.

"Манчестер" стал чемпионом во второй раз подряд, выиграв чемпионскую гонку у "Ливерпуля". Чемпионская гонка в этом сезоне завершилась в манере, похожей на сезон 2018/19, когда "Сити" победили с таким же отрывом – в один пункт.

В первом тайме "Сити" проигрывали со счетом 0:1, пропустив от защитника "Виллы" Мэтти Кэша. Однако, во втором тайме благодаря голам Илкая Гюндогана и Родри "Манчестер" все же победил.