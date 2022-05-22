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Салах и Сон – лучшие бомбардиры АПЛ. Мохамед также лучший ассистент

Англия
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У обоих – по 23 гола в 35 матчах

Салах и Сон – лучшие бомбардиры АПЛ. Мохамед также лучший ассистент

Фото: Evening Standard

UA-Футбол
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Мохамед Салах из "Ливерпуля" и Сон Хын Мин из "Тоттенхэма" стали лучшими бомбардирами английской Премьер-лиги в этом сезоне. У обоих нападающих – по 23 гола в 35 матчах.

Для Салаха это уже третий приз лучшего бомбардира АПЛ. Он получал Золотую бутсу лиги в сезонах 2017/18 и 2018/19. Он тогда забил по 32 и 22 гола соответственно. Для Сона же эта награда стала первой подобной в карьере.

Помимо звания лучшего бомбардира этого сезона АПЛ, Мохамед Салах также стал лучшим ассистентом лиги. На его счету 13 ассистов. Второе место с 12 голевыми пасами занимает другой игрок "Ливерпуля" - Трент Александр-Арнольд.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль Мохамед Салах Сон Хин Мин
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