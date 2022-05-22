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Чемпионская победа. Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2. Обзор матча и видео голов
Сити делает удивительный камбэк и получает золотые медали
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" в четвертый раз за последние пять лет становится чемпионом Англии, опередив на одно очко "Ливерпуль". Команда Гвардиолы пощекатала нервы своим болельщикам – "горожане" проигрывали 0:2 после голов Кэша и Коутиньо, и могли упустить титул в последнем туре. Но "Сити" смог переломить игру. За пять минут Гюндоган сделал дубль, один мяч провел Родри и "Манчестер Сити" вырвал победу, а с ней и чемпионский титул. 3:2!
Чемпионат Англии, 38-й тур. Манчестер, “Этихад”
Голы: Гюндоган 76, Родри 78, Гюндоган 81 – Кэш 37, Коутиньо 70
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