Опорник-вундеркинд из Марселя перейдет в Астон Виллу бесплатно. Его убедил лично Джеррард

Опорник "Марселя" Бубакар Камара переходит в "Астон Виллу" в качестве свободного агента, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Ранее воспитанник "Олимпика" объявил о том, что не станет продлевать контракт с командой.

Как сообщается, Камара подпишет с бирмингемцами контракт на пять сезонов, до лета 2027 года. На решение игрока решительным образом повлиял тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард, лично убедивший Бубакара.

К своим 22 годам Камара сыграл за основную команду "Марселя" уже 170 игр, в которых забил 4 гола и сделал 6 ассистов. Он способен выступать на многих позициях: от центрального защитника до центрального полузащитника.