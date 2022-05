Фанаты Ман Сити напали на кипера Астон Виллы во время празднования чемпионства

Сразу после окончания чемпионского матча "Манчестер Сити" против "Астон Виллы" фанаты "горожан" выбежали на поле праздновать победу в АПЛ. Некоторые из них напали на голкипера бирмингемцев Робина Ольсена.

Shocking footage has emerged of Aston Villa goalkeeper Robin Olsen being assaulted numerous times whilst leaving the Etihad pitch. pic.twitter.com/yG0XIOAacs