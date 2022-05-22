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Фанаты Ман Сити напали на кипера Астон Виллы во время празднования чемпионства
Клуб уже извинился перед Робином Ольсеном
Фото: The Independent
Сразу после окончания чемпионского матча "Манчестер Сити" против "Астон Виллы" фанаты "горожан" выбежали на поле праздновать победу в АПЛ. Некоторые из них напали на голкипера бирмингемцев Робина Ольсена.
Shocking footage has emerged of Aston Villa goalkeeper Robin Olsen being assaulted numerous times whilst leaving the Etihad pitch. pic.twitter.com/yG0XIOAacs— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 22, 2022
Стюардам пришлось экстренно выводить шведа с поля. Клуб уже успел принести извинения Ольсену и заявил, что было начато расследование инцидента. Также было дано обещание, что виновные будут навечно забанены на стадионе Этихад.
Ранее подобные случай нападения после питч-инвейжна
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