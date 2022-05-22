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Фанаты Ман Сити напали на кипера Астон Виллы во время празднования чемпионства

Англия
(1 голосов)

Клуб уже извинился перед Робином Ольсеном

Фанаты Ман Сити напали на кипера Астон Виллы во время празднования чемпионства

Фото: The Independent

UA-Футбол
Новина українською

Сразу после окончания чемпионского матча "Манчестер Сити" против "Астон Виллы" фанаты "горожан" выбежали на поле праздновать победу в АПЛ. Некоторые из них напали на голкипера бирмингемцев Робина Ольсена.

Стюардам пришлось экстренно выводить шведа с поля. Клуб уже успел принести извинения Ольсену и заявил, что было начато расследование инцидента. Также было дано обещание, что виновные будут навечно забанены на стадионе Этихад.

Ранее подобные случай нападения после питч-инвейжна случился с главным тренером "Кристал Пэлас" Патриком Виера. Тот, однако, поддался на провокацию, ударил фаната ногой и повалил на газон.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Патрик Виейра Манчестер Сити Робин Ольсен
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Комментарии (2)
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Djon (Україна)
22.05.2022 в 23:49
Кончені потвори
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-1
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Alex_ForzaMilan (Київ)
22.05.2022 в 23:24
Молоді дибіли.
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