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Гвардиола отметил вклад Зинченко в чемпионском матче Манчестер Сити
Наставник "горожан" прокомментировал завоевание титула АПЛ
Фото: mancity.com
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола отметил роль украинского игрока Александра Зинченко в чемпионском матче против "Астон Виллы" (3:2).
"Мы легенды. Когда вы выигрываете четыре из пяти последних розыгрышей АПЛ, это потому, что наши ребята такие особенные. Нас будут помнить. Четыре победы в Премьер-лиге за пять лет – это, пожалуй, лучшее достижение в нашей карьере.
Последняя игра всегда особенная, много эмоций. Момент, когда мы забили первый гол, изменил все. Я сказал им, что это нормально, но с этим нужно справиться. Олекс многое дал нам во втором тайме. Мы забили гол и получили импульс, а наши болельщики сделали все остальное.
Это была лучшая атмосфера, в которой я жил с тех пор, как приехал сюда. Завтра мы можем вместе отпраздновать на улицах Манчестера с сигарами и пивом", - цитирует Пепа пресс-служба "горожан".
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