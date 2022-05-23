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Ливерпуль завершил переход хавбека Фулхэма, игрока не успели приобрести зимой

Англия
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Со второй попытки

Ливерпуль завершил переход хавбека Фулхэма, игрока не успели приобрести зимой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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19-летний полузащитник "Фулхэма" Фабиу Карвалью с нового сезона будет выступать за "Ливерпуль".

Карвалью присоединится к мерсисайдцам 1 июля, сообщается на официальном сайте "красных". В то же время, клуб не разглашает детали сделки. Фабиу является воспитанником "Фулхэма". В 38 матчах английского Чемпионшипа нынешнего сезона он забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.

К слову, Карвалью сыграл ключевую роль в выходе "Фулхэма" в английскую Премьер-лигу в сезоне-2021/22.

Напомним, что еще зимой Ливерпуль был очень близок к трансферу полузащитника, но ему не хватило времени, чтобы подписать все необходимые бумаги. После этого мерсисайдцы работали над переходом и наконец-то его оформили.

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В статье: Фулхэм (Лондон) Ливерпуль Фабио Карвальо
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Источник:
ФК Ливерпуль

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