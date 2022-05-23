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Джеррард будет счастлив. Астон Вилла подписала хавбека сборной Франции
22-летний француз перебрался в Англию бесплатно
Фото: AVFCOfficial
"Астон Вилла" объявила о подписании полузащитника Бубакара Камара.
22-летний футболист заключил с бирмингемской командой контракт на пять лет, сообщает пресс-служба клуба. В Англию француз перебрался на правах свободного агента из "Марселя".
Камара - воспитанник "олимпийцев", за первую команду которых выступает с 2017 года. За это время он успел наиграть 170 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 6 результативных передач. Он способен выступать на многих позициях: от центрального защитника до центрального полузащитника.
К слову, на прошлой неделе Камара впервые был вызван в сборную Франции для участия в Лиге наций.
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