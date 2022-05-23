  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Джеррард будет счастлив. Астон Вилла подписала хавбека сборной Франции
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джеррард будет счастлив. Астон Вилла подписала хавбека сборной Франции

Англия
(1 голосов)

22-летний француз перебрался в Англию бесплатно

Джеррард будет счастлив. Астон Вилла подписала хавбека сборной Франции

Фото: AVFCOfficial

Новина українською

"Астон Вилла" объявила о подписании полузащитника Бубакара Камара.

Читайте такжеОпорник-вундеркинд из Марселя перейдет в Астон Виллу бесплатно. Его убедил лично Джеррард

22-летний футболист заключил с бирмингемской командой контракт на пять лет, сообщает пресс-служба клуба. В Англию француз перебрался на правах свободного агента из "Марселя".

Камара - воспитанник "олимпийцев", за первую команду которых выступает с 2017 года. За это время он успел наиграть 170 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 6 результативных передач. Он способен выступать на многих позициях: от центрального защитника до центрального полузащитника.

К слову, на прошлой неделе Камара впервые был вызван в сборную Франции для участия в Лиге наций.

Читайте такжеФанаты Ман Сити напали на кипера Астон Виллы во время празднования чемпионства
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Марсель Бубакар Камара
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Астон Вилла

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде